Problemi za opoziciju u Srbiji: Borba za prevlast Jeremića i Aleksića u Narodnoj stranci

Promjene koje su se u Narodnoj stranci u Srbiji dogodile na prečac otvorile su pitanje - kakva je njena budućnost? Politički analitičari saglasni su da se zbog sukoba na relaciji Vuk Jeremić - Miroslav Aleksić, u narednom periodu može očekivati slabljenje stranke - makar privremeno, kao i urušavanje njenog demokratskog potencijala. Dodaju i da promjene koje su se dogodile ne iznenađuju, jer se duže vrijeme očekivalo da počne predizborna kampanja unutar same partije.

Rukovodstvo Narodne stranke ga je smijenilo. Zato je ostao bez fotelje predsjednika Izvršnog odbora. Miroslav Aleksić kaže da ga je to u najmanju ruku iznenadilo.

Da li je ovo frontalni sukob Vas i Vuka Jeremića?

- Pa poslije ovog predsjedništva mogu reći – da, zato što je ovo nešto što ne da nisam očekivao, nego sam zgranut - rekao je Miroslav Aleksić za N1.

Očekivana situacija

Da li je frontalni sukob povod za očekivanu ili neočekivanu bitku za Narodnu stranku? Politički analitičari poručuju – situacija je očekivana. Kažu i da su raniji potezi ukazivali na to da se unutar stranke može dogoditi predizborna kampanja, s tim što ništa nije nagovještavalo da će to početi oštrim sukobom između Vuka Jeremića i Miroslava Aleksića. A šta novonastala situacija partiji može da donese?

- Stranka će najvjerovatnije biti oslabljena u ovom procesu makar gledano povremeno i što to takmičenje između dva lidera bude žustrije, što bude više prljavog veša u javnosti, što se više po Twitteru budu svađali onako kako to izgleda posljednja dva-tri dana, to će ugroziti buduće potencijale Narodne stranke, smanjiti mogućnost bilo kakve saradnje između dva bloka ili koliko god blokova na kraju bude unutar te stranke i to je loše za stranku iz koje god perspektive pogledano - ocjenjuje Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Gledano iz političke perspektive, Narodna stranka se nalazi na desnom kraju proevropskog bloka. Do sada se isticala i kadrovima koji su joj jačali potencijal, kažu analitičari. Među istaknutima je Miroslav Aleksić, koji je postao zapaženi poslanik i jedan od vođa protesta „Srbija protiv nasilja“. S druge strane, lider partije Vuk Jeremić – dijela u drugom pravcu.

Dvojica lidera

- Mislim da je donekle i ono što je Vuk Jeremić radio odlazeći previše ka desno bila politička greška koja je onda možda i u drugim strankama podstakla interesovanje da podrže nekoga ko bi bio umjereniji i sa kojima bi ostatak proevropske opozicije lakše pravio dogovore, koalicije, organizovao proteste i slične stvari - navodi Spasojević.

- Postoji jedna stara izreka – jedna zemlja, a dva gospodara. Ovdje imamo jednu partiju, a dvojicu vrlo snažnih lidera. Svaki od njih sebe vidi kao šefa stranke i kao nekoga ko treba da bude u prvom planu i to je kod Srba siguran recept za političke sukobe. I Aleksić i Jeremić imaju značajnu ulogu u toj stranci – Jeremić je u jednom dijelu javnosti prepoznat kao neko ko ima jake nacionalne stavove, a nije pritom saradnik režima, Aleksić kao neko ko je žestoka opozicija režimu i vrlo borben i ta stranka – da bi bila stabilna – treba da ima ta dva oslonca - navodi Dragomir Anđelković.

Sagovornici zaključuju da sukobi unutar Narodne stranke nisu dobri, jer je riječ o partiji koja, kao važna karika, ima renome kod nacionalno orijentisanih birača u Srbiji i onih koji su građanski opredjeljeni, i da bi trenutna situacija mogla da dovede i do njenog demokratskog slabljenja.