Kažnjen sa 3.200 eura jer je dogradonačelniku Splita na Facebooku napisao da je "četnik"

Matej M., kandidat Domovinskog pokreta sa zadnjih lokalnih izbora, kažnjen je kaznom od 3200 eura jer je na Facebooku napisao splitskom dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću da je „četnik“, piše Dalmatinski portal. Time je počinio prekršaj iz članka 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije, zaključila je sutkinja Općinskog prekršajnog suda nakon provedenog postupka.

Na ročištu prije četiri dana saslušan je i Ivošević, korak do njega bio je i okrivljenik. Sutkinja ga je pitala hoće li se ispričati, no nije to napravio. Pojasnio je kako je upotrijebio termin četnik, jer su četnici banda, a za njega su "ovi na vlasti u Splitu banda".

Postupak se poveo po Ivoševićevoj prijavi policiji nakon što je pročitao da je Matej M. sa svog profila ispod njegove objave u komentaru napisao: "Majku ti tvoju tebi i dvosmjernoj traki. Uru vrimena vozim debilu jedan četnički. Treba tebe dobro polomit."

Splitska policija privela je Mateja M. na Prekršajni sud, no sutkinja ga je pustila nakon ispitivanja. U svojoj odbrani je naveo da je vozio ljude za jednu putničku agenciju i da je zapeo u Zvonimirovoj ulici. Napisao je Ivoševiću da je četnik jer ga je, kako je rekao, ime asociralo da bi mu neko mogao biti srpske nacionalnosti.