Vučić obišao prvu dionicu autoputa Niš - Merdare: Perfektno urađeno kao da ste došli u Austriju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je krenuo u obilazak prve dionice Sektora 1 autoputa Niš - Merdare, u dužini od 5,5 kilometara, a tom prilikom je izjavioa je da će vozači ovom dionicom moći da prođu već danas oko 13 sati.

Otvaranju prisustvuje i šef delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre, a prisutni su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić, ministarica za eurointegracije Tanja Miščević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsjednik opštine Merošina Saša Jovanović, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, predstavnici EBRD i drugi, prenosi Telegraf.rs.

Priština nije zainteresovana

Vožnjom u otvorenom autobusu oni obilaze dio novog puta. Vučić je izjavio da je Put Niš-Merdare veoma važan za investitore, jer je važno da budemo povezani sa Prištinom i Tiranom, Gračanicom, ali Priština nije zainteresovana.

Vučić je podsjetio da je o auto-putu mira sa Angelom Merkel pričao još 2014. godine, neposredno posle Briselskih sporazuma i o važnosti povezanosti sa Prištinom, ali kaže da je to daleko zbog nezainteresovanosti druge strane. On je istakao da su plate u ovom dijelu Srbije skoro duplo veće nego na Kosovu, a podsjetio je i na povećanja koja slijede za vojsku, kao i na činjenicu da će minimalac da nam bude oko 400 eura.

- Ovaj put je perfektno urađen, sve je čisto, elastične ograde su postavljene, perfektno je urađeno, kao da ste došli u Austriju ili Švicarsku. Ova dionica je mala, ima 5,5 kilometara, ali da ljudi moraju da znaju da jedan kilometar košta od osam do 25 miliona eura u zavisnosti od konfiguracije terena - rekao je Vučić.

Velika važnost

Vučić je rekao danas da će autoput Niš - Merdare biti spas za Toplički kraj i da je od velike važnosti za Prokuplje, Blace i Kuršumliju. On je prilikom obilaska prve dionice tog autoputa u Merošini rekao da čak i poluprofilni put pokazuje koliko možemo da budemo uspešniji.

- Ovo je i poziv za investitore jer se gradi poslovna zona u Prokuplju, u Kuršumliji postoje tri banje, vojska, ali je potrebno još investitora. U opštini Blace smo otvorili još jedan pogon. Put Belonjin-Blace je nov asfalt urađen da izgleda kao Švicarska. Srbija želi da vidi gotov auto-put, svi hoće veće plate i penzije, a niko neće da gradi puteve. Ovaj put košta 1,2 milijardi eura i više - rekao je Vučić i dodao da ćemo ove godine otvoriti stotine kilometara autoputeva.

Dovoljno novca

- U pitanju su milijarde eura, u velikoj mjeri pomaže nam EU, ali najvećim dijelom to je zasnovano i na finansijskoj stabilnosti naše zemlje. Cijeli ovaj autoput će biti gotov kada skupimo dovoljno para za sve. Ako se završi ovaj rat, onda će to biti bez zastoja gotovo, ali ako ne, onda je sve neizvjesno - kaže on.

Nakon obilaska dionice puta, Vučić je prisustvovao prezentaciji turističkih potencijala Topličkog i Nišavaskog okruga.

Šef delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre istakao je da ovaj novi put treba da bude put mira, stabilnosti i pomirenja.

- Dionica Niš-Merdare samo je prvi segment većeg projekta koji će Niš i druge gradove povezati sa Jadranom do Drača. Veliki ekonomski plan od 30 milijardi eura bit će iskorišten za razvoj potencijala ovog regiona, u Srbiji se gradi brza pruga Beograd-Niš, Koridor 10 je sufinananirala EU - rekao je on.

Inače, na ovoj dionici autoputa izgrađena je petlja "Merošina istok", kao i dva mosta i dva nadvožnjaka, ukupne dužine oko 285 metara. Izvođač radova za deonicu 1 je Konzorcijum Štrabag AG i Štrabag d.o.o Beograd. Ugovor je potpisan 30. septembra 2021.godine u prisustvu predsjednice Evropske komisije Ursule Fon der Lejen (von der Leyen). Dionica 1, od Merošine do Merošine 1, prva je od četiri dionice Sektora 1, koji se prostire od Niša do Beloljina i dug je 32.65 kilometara.

Prva dionica od Merošine do Merošine 1, duga je 5,5 km, zatim dionica 2, od Merošine 1 do Prokuplja istok duga je 8,8 km, dionica 3 od Prokuplja Istok do Prokuplja Zapad duga je 12,8 km, dok je posljednja dionica od Prokuplja Zapad do Beloljina, duga 5,6 km. Finansiranje projekta za cijeli Sektor 1 u iznosu od 225,6 miliona eura obezbjeđen je kroz Investicioni grant WBIF u iznosu od 40,6 miliona eura i zajam od EBRD i EIB u iznosu od 185 miliona eura.

Izgradnja mostova

Inače, ukupna dužina autoputa Niš-Merdare je 77 kilometara, a na njemu je predviđeno da se izgradi 88 mostova, sedam denivelisanih raskrsnica i 35 tunela. Auto-put E-80 Niš - Merdare je saobraćajnica od visokog prioriteta za Republiku Srbiju, jer će povezati jug Srbije i Prištinu i postat će dio putne mreže koja preko Tirane vodi do Drača. Time će se Srbija povezati sa lukama na Jadranskom moru. Riječ je o prioritetnom infrastrukturnom projektu koji omogućava ekonomski i socijalni razvoj zemlje, kao i jače povezivanje čitavog regiona.