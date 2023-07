Vlada Crne Gore potpisala Memorandum sa 4iG Grupom

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsjednik 4iG Grupe Gelert Jasai (Gellért Jászai) potpisali su Memorandum o razumijevanju i dogovorili okončanje međusobnih sudskih postupaka i sporova naslijeđenih akvizicijom društva ONE Crna Gora, provajdera mobilnih usluga.

Benefit za Crnu Goru

Abazović je, navodi se u saopštenju Vlade, kazao da je ovo situacija u kojoj je Crna Gora ostvarila veći benefit, dok su istovremeno stvoreni uslovi koji će učiniti da građani dobiju kvalitet usluge kao u Evropskoj uniji.

- Potpisivanjem Memoranduma sa grupom 4iG regulisani su odnosi kojim su za Crnu Goru sačuvane destine miliona eura - kazao je premijer.

On je istakao da prisutnost ove kompanije u regionu i državi znači nove tehnologije, viši stepen cyber bezbjednosti i digitalizaciju javne uprave te izrazio očekivanje da je ovo samo prvi u nizu sporazuma koji će biti potpisan sa kompanijom kakva je 4iG.

- Memorandum o razumijevanju koji smo upravo potpisali predstavlja prvi korak dugoročne saradnje koja može osigurati aktivnu ulogu u digitalnom razvoju Crne Gore i posljedično povećanje ekonomske i društvene konkurentnosti - rekao je predsjednik 4iG Grupe, nakon potpisivanja.

- Naše kompetencije i iskustvo stečeno u ICT sektoru daju nam mogućnost da na više nivoa podržimo ubrzanje digitalizacije u Crnoj Gori, od IT rješenja za javne usluge do telekomunikacionih usluga za stanovništvo i poslovne korisnike - zaključio je on.

Važnost telekomunikacija

Iz Vlade navode da Memorandum o razumijevanju naglašava važnost telekomunikacija, a posebno sektora informaciono-komunikacionih tehnologija u društvenom i ekonomskom razvoju Crne Gore, kao i značajan potencijal digitalizacije i ekonomije zasnovane na tehnologiji u svrhu unapređenja održivog ekonomskog rasta.

"Saradnjom bi takođe mogli biti obuhvaćeni razvoj infrastrukture i široko distribuiranje inovativnih rješenja. Kako bi se postigli ciljevi postavljeni u „Strategiji digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026“, saradnjom se može doći do rješenja u sektorima privrede, telekomunikacija i digitalizacije".