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U SINJU

Avion Cessna pri slijetanju udario u drvo: Pilot i kopilot izvan životne opasnosti

Nakon nesreće dvojici stranih državljana 1973. i 1974. godište medicinska pomoć ukazana je u Hitnom medicinskom prijemu

Županijski centar 112 Split zaprimio je u 19:34 sati dojavu. Fotografija ne opisuje događaj iz teksta

FENA

31.7.2023

Pilot i kopilot, koji su u nedjelju navečer u Sinju pri slijetanju manjeg avion tipa Cessna sletjeli s piste i udarili u stablo, izvan su životne opasnosti.

Nakon nesreće dvojici stranih državljana 1973. i 1974. godište medicinska pomoć ukazana je u Hitnom medicinskom prijemu. Jedan ima lakše tjelesne povrede, a drugi frakturu lumbalnog kralješka, rečeno je Hini u Kliničkom bolničkom centru Split.

Županijski centar 112 Split zaprimio je u 19:34 sati dojavu da je na aerodromu Sinj došlo do nesreće prilikom slijetanja manjeg aviona tipa Cessna 172A.

# AVION
# SINJ
# PAD
# CESSNA
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