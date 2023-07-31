Avion Cessna pri slijetanju udario u drvo: Pilot i kopilot izvan životne opasnosti

Pilot i kopilot, koji su u nedjelju navečer u Sinju pri slijetanju manjeg avion tipa Cessna sletjeli s piste i udarili u stablo, izvan su životne opasnosti.

Nakon nesreće dvojici stranih državljana 1973. i 1974. godište medicinska pomoć ukazana je u Hitnom medicinskom prijemu. Jedan ima lakše tjelesne povrede, a drugi frakturu lumbalnog kralješka, rečeno je Hini u Kliničkom bolničkom centru Split.

Županijski centar 112 Split zaprimio je u 19:34 sati dojavu da je na aerodromu Sinj došlo do nesreće prilikom slijetanja manjeg aviona tipa Cessna 172A.