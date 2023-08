Ženu napala kornjača kod Trogira: Vrištala sam iz petnih žila i dozivala muža

Anitu Dadić u uvali otoka Čiova kod Trogira tokom kupanja nekoliko metara od plaže napala je ni manje ni više nego kornjača, a od većih povreda spasio ju je suprug.

- Osjetila sam kako me nešto zgrabilo. Vrištala sam iz petnih žila i dozivala muža: „Ante“. Okrenula sam se i ugledala to nešto ogromno smeđe. Bol je bila kao da vas netko ogromnim kliještima uhvati, zarije vam to u kožu i stišće, stišće. Mala je plakala i govorila: „Neću da mi mama umre“ -opisala je grozotu Dadić za Dnevnik Nove TV.

- Nisam uopće razmišljao što je, samo sam se bacio i to odgurnuo. Tek kad sam odgurivao vidio sam po peraji da je to kornjača, 80 do 100 centimetara sigurno - rekao je Ante Dadić.

Kornjače inače ne napadaju ljude pa se sumnja da se ova možda osjetila ugroženom.