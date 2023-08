Đukanović: Bit ću aktivan politički čovjek, odgovoran sam građanin Crne Gore

Bivši predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović ne isključuje povratak u politiku, što je potvrdio u jednom nedavnom intervjuu.

Kako je rekao za RTV Slovenija, za pravilan izbor Crne Gore u njenoj budućnosti treba i dalje boriti.

- Ja ću biti aktivan politički čovjek, ja sam odgovoran građanin Crne Gore – izjavio je Đukanović.

Država stala s reformama

Prema mišljenju Đukanovića, Crna Gora je stala sa reformama na putu ka Evropskoj uniji u posljednje tri godine.

- Kad pogledate ovo što imamo kao iskustvo posljednje tri godine, kada pogledate to posrtanja Crne Gore nakon promjene vlasti sredinom 2020. godine možda dođete i do drugačijeg zaključka - možda možete izvesti zaključak da smo išli brže od realnog, ostvarili i više od mogućeg. Znam za te prigovore o tome kako je Crna Gora bila zarobljena država u vrijeme prethodne vlasti. Hajde da malo izokrenemo tu tezu. Ta Crna Gora koja je bila zarobljena je voljom NATO-a primljena u NATO, voljom Evropske unije dovedena do vrata Evropske unije. A onda je došlo do oslobođenja prije tri godine i sada ta oslobođena Crna Gora je rak rana Zapadnog Baslkana. Je li vam to djeluje logično, je li vam djeluje suvlisno - ne, djeluje glupo i glupe je. Nemojte da pomislimo da glupost, politička glupost stanuje samo na Zapadnom Balkanu, poltička glupost nažalost stanuje mnogo šire od Zapadnog Balkana - rekao je Đukanović.

Politički interesi

Bivši predsjednik Crne Gore, prenosi RTV Slovenija, bio je kritičan prema strankama koje su prije tri godine svrgnule DPS sa vlasti, opisujući ih "kao opasnost za Crnu Goru i njen identitet".

- Ova vlast služi političkim interesima Beograda, odnosno služi velikosrpskim interesima u Crnoj Gori, što je produžetak ruskih imperijalnih interesa u ovom dijelu Evrope i u Evropi uopšte. Srpska pravoslavna crkva je najjači instrument za prekogranično djelovanje velikosrpske ideologije".

Kako kaže Đukanović, Crnogorci svakodnevno shvataju da su poslednje tri godine sa novom većinom, političkom i institucionalnom krizom, greška. On upozorava na reformski zamor, koji je takođe posljedica stava Evropske unije.

To se, navodi, promijenilo napadom Rusije, tako da je ovo važna prilika i za Crnu Goru.

- Na ovim prostorima ili će pobijediti evropska budućnost, ili ćemo nastaviti da lutamo balkanskim putevima vođeni velikodržavnim nacionalizmima, promjenama granica i beskičmenim služenjem antievropskim interesima - kazao je Đukanović za RTV Slovenija.