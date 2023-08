Kod Osijeka se pojavile nove generacije poplavnih komaraca

Na poplavljenom šumskom i močvarnom području koje okružuje Osijek pojavile su se nove generacije poplavnih komaraca, izvijestio je u srijedu na konferenciji za novinare zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, prenosi Index.hr.

Visoke brojnosti komaraca po klopkama na području Sarvaša, šumskom području, dijelu koji je bio poplavljen tokom visokih vodostaja, izmjerene su 22. avgusta.

Adulticidni tretmani iz vazduha

- U Sarvaš-šumi po klopci je izmjereno 18.347 komaraca, a u samom naselju Sarvaš bilo je 14.515 komaraca po klopci - rekao je Vulin te dodao da je najmanje izmjereno u prigradskom naselju Brijest, 103 komarca po klopci, i 102 u samom središtu Osijeka.

Vulin je naveo da su prema novim preporukama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u utorak ujutro provedeni adulticidni tretmani iz vazduha u šumskom području Sarvaša te aviotretmani u Josipovcu i Višnjevcu, a u srijedu, tokom večeri, trebali bi se sprovesti na području Halaševa.

Novčana sredstva

Naglasio je da se, zaključno s tretmanima koji su provedeni jutros, za borbu protiv komaraca dosad ukupno utrošilo 1.080.000 eura te da je na raspolaganju ostalo još oko 420.000 eura.

- Vjerujem i nadam se da će to biti dovoljno do kraja sezone. Međutim, ako još ne bude kraj bitke s komarcima, a utrošimo sva novčana sredstva, osigurat ćemo i dodatna - najavio je Vulin te istaknuo da je to iznimno važno zbog zaštite građana od prenošenja zaraznih bolesti.