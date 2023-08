Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku: Munja izazvala požar u Splitu, u Rovinju se formirala ogromna pijavica

Velika promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Prijepodne je nevrijeme zahvatilo Istru, a poslijepodne srednji i južni Jadran. - Na moru južnije od Hvara nekoliko je centara olujnog nevremena koje će se u južnoj struji premještati najprije prema Splitu, a poslije na području od Splita prema Dubrovniku i prema unutrašnjosti Dalmacije - objavila je Civilna zaštita, prenosi Index.hr.

Kiša, a ponegdje i neverini zahvatili su u kasnim popodnevnim satima srednju i južnu Dalmaciju. Kako se može vidjeti na radaru, grmljavinska linija pruža se od kninskog područja, preko Mosora, Brača, Hvara, Korčule i Lastova sve do otvorenog mora južne Dalmacije. Putnike na Jadrolinijinom trajektu između Splita i Hvara zahvatilo je snažno nevrijeme, srećom, nije potrajalo, piše Dalmacija Danas. U Splitu je zabilježeno nekoliko udara munja. Jedna od njih udarila je u Marjan, tačnije u blizini crkvice Gospe od Betlehema, piše Dalmacija Danas. Vatrogasci pod rotacijama su projurili kroz Marjanski tunel i Bene, a na intervenciji su tri vozila JVP-a Split i jedno vozilo DVD-a Split.

- Polako nam se približava nevrijeme. U Istri je već nered, sada je oko Zadra. Najgore će biti noćas oko 20 i 21 sat do ponoći. Očekujemo 30 do 40 litara kiše po metru kvadratnom, jak vjetar i do 100 kilometara na sat. Sutra i prekosutra bi trebalo pasti 20 do 30 litara, a u četvrtak pet litara - kazao je dežurni sinoptičar DHMZ-a za Slobodnu Dalmaciju. Jugo kod Šibenika izbacilo jedrilicu na plažu Na plaži Mali Viganj kod Jadrije, u blizini Šibenika, jako jugo nasukalo je jedrilicu. Jedrilica je bila usidrena, ali ju je vjetar otrgnuo sa sidra i nasukao na plažu. Nema povrijeđenih.

Iako se velika promjena vremena u Dalmaciji tek očekuje, jako jugo na šibenskom području puše od sinoć. Vjetar je u Šibeniku rušio stabla, a između mjesta Prvić Luka i Prvić Šepurine pomorska policija spasila je plivača koji nije mogao doći do obale. On se nalazio oko 30 metara od obale, ali zbog vjetra nije uspijevao izaći na obližnje stijene. Poplave u Istri, u Puli se podiglo more, palo 100 mm kiše, zabilježeno 10.000 munja Više od trideset intervencija, uglavnom radi ispumpavanja vode nakon nevremena, imali su vatrogasci tokom prijepodneva na području Umaga i Poreča, no veće štete nisu zabilježene i niko nije stradao, izjavio je za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. - Intervencija vatrogasaca je bilo podosta, no uglavnom se radilo o ispumpavanju vode te uklanjanju grana sa saobraćajnica. Na nekim dionicama na području Umaga, Buja, Novigrada i Poreča došlo je do sitnih odrona, ali oni nisu bili tolikih razmjera da bi bio obustavljen saobraćaj - rekao je Kozlevac.

Prema podacima istarskog meteo portala Istramet, na dijelu zapadne Istre palo je lokalno i do 100 milimetara kiše, a središte ciklone trenutno je u Ligurskom moru (Genovski zaljev). Na području Umaga palo je više od 60 mm kiše, u Novigradu i Taru više od 75 mm, a u dva sata zabilježeno je čak deset hiljada munja.

U Puli se podigao nivo mora pa su automobili u prvom redu do mora "lagano zaplivali", a istovremeno je izražen kišni val uz prolazno izražen vjetar zabilježen na potezu od Poreča do Umaga, gdje je palo do 25 mm kiše. U nastavku dana očekuje se slično vrijeme, a uslijed približavanja ciklonalnog centra glavninu nestabilnosti tek se očekuje, ističe se. Kod Rovinja pijavica Kod Rovinja je zabilježena velika pijavica, a snimku je objavio portal Istramet. Prizor masivne pijavice na moru zabilježili su brojni građani i turisti, a dojava o štetama zasad nema.