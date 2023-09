Plenković branio Šmita: Milanović nam čini štetu, on vrijeđa visokog predstavnika u BiH koji pomaže Hrvatima

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ponovno je optužio predsjednika Zorana Milanovića da je on taj koji opstruira imenovanje novih ambasadora i da ničim nije pridonio onome što premijer smatra vanjskopolitičkim uspjesima zemlje. Predsjednik i vlada, koji suodlučuju o imenovanju ambasadora, međusobno se optužuju što su već dugo upražnjena neka ambasadorska mjesta, uključujući u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Vatikanu.

"Tiha penetracija"

Milanović je ranije danas rekao da mu ne odgovara što je Hrvatska u tri i po godine popunila samo jedno ambasadorsko mjesto i sugerirao je da to stanje odgovara Banskim dvorima.

- Kome prezervacija ovog stanja više odgovara, meni ili nekome ko želi zadržati potpunu kontrolu? I to nad kakvim resursom? Neš ti ambasadore. I onda na njihova mjesta dolaze otpravnici poslova. To je tiha penetracija - rekao je predsjednik.

No Plenković tvrdi da je na Pantovčak još 2020. poslana lista potencijalnih kandidata o kojima je trebalo razgovarati, ali je Milanović to odbio i ustrajao na tome da ih pola imenuje on, a pola vlada.

"Predsjednik ne sarađuje s vladom"

- Pravilo pola-pola ne postoji... To bi značilo kao da imate dvije diplomatije, to nije normalno - rekao je Plenković.

Osim u formalnim pitanjima, premijer kaže da predsjednik ne sarađuje s vladom ni u "sadržaju" vanjske politike i da ignorira glavne vanjskopolitičke ciljeve.

- Jesmo li ostvarili strateške ciljeve dublje integracije (u eurozonu i šengenski prostor)? Jesmo. Je li tome nešto pridonio predsjednik? Ne sjećam se. Jesmo li osigurali Hrvatskoj za razvoj 25 milijardi eura? Jesmo. Je li tome pridonio predsjednik? Ne sjećam se. Jesmo li ostvarili enormne korake naprijed u odnosu s SAD? Jesmo. Je li on tome nešto pridonio? Ja se ne sjećam.

Politika podrške i solidarnosti

U BiH mi želimo osnažiti Hrvate, a on to radi na način da nerijetko vrijeđa druge narode u BiH i čini nam štetu i visokog predstavnika koji donosi odluke koje pomažu hrvatskom narodu naziva svinjarom. Mi imamo politiku podrške i solidarnosti s Ukrajinom, on ima godinu i po dana čistog ruskog narativa - nizao je Plenković dugu listu vanjskopolitičkih tema o kojima "vlada govori jedno, a predsjednik drugo".

Premijer je uvjeren da je politika njegove vlade ispravna i da donosi konkretne političke, vojne, energetske rezultate.

- Mi imamo šta pokazati, a šta je njegova vanjskopolitička bilansa? Ja ne vidim nikakvu korist - ocijenio je Plenković.