Stanovnici Žitnjaka najavili proteste zbog nesreće u kojoj je stradala djevojčica

Učenici koji su s djevojčicom išli u školu cijeli dan s porodicama dolaze na mjesto nesreće i ostavljaju poruke i pale svijeće.



- Imala je skupljene novčiće pa onako prebrojala i rekla "Baka, idemo ujutro kupiti cvijeće i svijeće". Baš ju je pogodilo i jedva je nekako zaspala. Normalno da su djeca to čula, pokušate im objasniti na neki blagi način, ali kad idu u treći razred onda su dosta i svjesni - rekla je Mirjana sa Žitnjaka za hrvatski N1.



Stanovnici kažu da je bilo samo pitanje vremena kada će se dogoditi tragedija na ovoj saobraćajnici.

Zapalili svijeće

- Jako je prometno i ljudi se jako neodgovorno i prebrzo voze. Ne možeš voziti preko sto u naseljenom mjestu. Noćas je kćerka spavala sa mnom da mi ne bi pozlilo - rekla je Marija.

Vlasnik firme u čijem je vlasništvu kamion: Nikad nam se ovo nije dogodilo

Među onima koji su došli zapaliti svijeću u spomen na poginulu djevojčicu bio je i vlasnik firme u čijem je vlasništvu kamion, Mario Jertec.

- Vozač je navodno preko noći ostao u policiji. Pretpostavljamo da je to procedura. Ne znamo jer nam se nikad to nije dogodilo. Čekamo daljnje informacije, ali s obzirom na to da je to u rukama policije, ne znamo, ne znamo - izjavio je Jertec.

Iz policije su, nakon provedenog uviđaja, utvrdili da je kamion bio neispravan, a vozač je zadržan u istražnom zatvoru.

Mjesni odbor tražio kamere

Iz mjesnog odbora kažu da se ovakva tragedija mogla spriječiti i ističu da su tražili pojačanu policijsku kontrolu na ovoj saobraćajnici. Tražili su i postavljanje kamera na cesti, ali iz policije već šest mjeseci nema odgovora.

- Lično sam ih zvala nakon što su jedno popodne komšiju i mene skoro pokupili. Stavili smo i uspornike koje su građani tražili. Sad traže da se maknu jer se vozači utrkuju preko njih i gledaju ko će bolje preskočiti - rekla je Sanja Šutej iz Mjesnog odbora Žitnjak.

Ako se ne uvede bolja saobraćajna sigurnost na Žitnjaku, mještani najavljuju u idućih mjesec dana protest. Iz zagrebačke policije tvrde kako su na spornoj cesti i obližnjim raskrsnicama prošle godine bile četiri nesreće, niti jedna u kojoj je vozilo naletjelo na pješaka.