Trifunović nastavlja "rat" sa Antom Tomićem: "Uvijek radije budala, nego pi**ica"

- Uvijek radije budala, nego pi**ica. Hajmo Ante još koju kolumnu, nije 50 eura za bacit. Prva u @slobodnadalmacija.hr (u kojoj smo veliki prijatelji) bila kao prijazna i šaljiva, druga palanački pokušaj duhovitosti pred beogradskom publikom u @danas.rs, ovo je sad patetično skoro i kao ovi komentari: ”a mislio sam da si dobar čovjek“, piše Sergej Trifunović i dodaje:

- Ako napišeš i treću, teško da bi to moglo dostići onu Dežulovićevu kontradiktornu i genijalnu trilogiju o Zidanu, ali bi svi, mnogo jasnije vidjeli što si. Ljudima koji ne pate od viška integriteta (svoj si kod mene izgubio videći kako bez problema uplivavaš u tudji rektum, izostaviću ime osobe) teško je objasniti pojam prijateljstva i šta to zapravo znači.

Ante, nikada nisam mislio za tebe da si dobar čovjek. Vrlo brzo si se, već na tim čitaćim probama pokazao kao pizda. "And that is what you always were, I guess. Put your statson on, Willie boy, and keep doin’ a good job“ - zaključuje Trifunović.