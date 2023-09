Kosovo uputilo "verbalnu notu" zbog Lajčaka: Tvrde da je pristrasan

Kosovska ambasada u Briselu uputila je "verbalnu notu" stalnim predstavnicima 27 zemalja EU, u kojoj iznosi ozbiljne zamjerke i kritike na račun specijalnog izaslanika Unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka, tvrdeći da je pristrasan i da se razgovor pretvorio u "dijalog između Kosova i Lajčaka", prenosi Kosovo online.

U noti mu zamjeraju da nije reagovao na „kršenje sporazuma od strane Srbije“, jer se Srbija nije suočila sa bilo kakvim posljedicama EU za „tako očigledno kršenje sporazuma“.

"Tri konstruktivna prijedloga"

Dodaju da je Kosovo u potpunosti angažovano i posvećeno procesu normalizacije i da je Kurti, preko glavnog pregovarača Besnika Bisljimija, podnio “tri konstruktivna prijedloga” za plan implementacije i komentarisao sve nacrte koje je predložio Lajčak, dok Srbija “nije podnijela nijedan”.

- Naša stalna briga je, međutim, to što je Lajčak odbio da u plan uključi članove koji nameću obaveze Srbije, koje su bile presudne za pristanak Kosova na sporazum. Krajnje je nepravedno insistirati da Kosovo ispuni svoj dio pogodbe, bez insistiranja da Srbija ispunjava svoj, pogotovo što se predsjednik Srbije više puta zaklinje da to neće učiniti - stoji u kosovskoj noti.

Navode i da je posrednik u dijalogu “generalno prihvatio stavove Srbije”, koja je “odbacila uravnotežen pristup”.

- Ovaj neuravnotežen pristup remeti fer nagodbu u središtu francusko-njemačkog prijedloga i stoga bi ugasio svaku nadu u normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Pristup Lajčaka je bio da se u potpunosti uskladi sa insistiranjem Srbije da ne ispuni nikakve obaveze po članovima 1–5. Osnovnog sporazuma, koji obuhvataju najvažnije elemente onoga što bi bile evropske vrijednosti dobrosusjedskih odnosa, mirnih rješavanje sporova i međusobno priznavanje teritorijalnog integriteta - navodi se u noti Prištine.

Za njih je “neobjašnjivo” da je Lajčak insistirao da ti članovi ostanu van Plana implementacije.

Dijalog Kosova i Lajčaka

Ističu i da je od 18. marta samo Kosovo bilo angažovano na donošenju konkretnih prijedloga o Planu implementacije sporazuma, dok je Srbija insistirala na ZSO. I umjesto da Srbija donosi kontraprijedloge, to je, tvrde, činio Lajčak, koji je podnio sopstveni prijedlog “protiv prijedloga Kosova”.

- Na ovaj način, dijalog Kosova i Srbije pretvorio se u dijalog Kosova i Lajčaka. Posrednik se čak upustio u lažne tvrdnje da su ovaj dokument dijelili sa Kosovom u prošlosti - stoji u noti.

Dodaje se i da postaje očigledno da Srbija i Lajčak “dijele istu logiku” – prvo ZSO, a zatim obaveze Srbije za sprovođenje sporazuma.

- Došli smo do tužne spoznaje da je evropski posrednik prihvatio stav Srbije. To podrazumijeva prećutno odustajanje od Osnovnog sporazuma i to će prirodno izbrisati sve što smo postigli tokom prošle godine - dodaje se u dokumentu.

Tumačenje sporazuma

Prema Prištini, EU ne treba da podržava djelimično i neuravnoteženo tumačenje sporazuma, već da se otvoreno zapita “da li se Srbija drži sporazuma u ​​cjelini ili ne”.

- Ukoliko bude uspjeha u dobijanju potvrde od Lajčaka i Srbije da imamo neupitan sporazum, koji treba primijeniti u cjelini, Kosovo ostaje spremno da počne razgovore o samoupravljanju kosovskih Srba kao dio procesa implementacije, u kome se i Srbija obavezuje da će ispuniti svoje obaveze - zaključuje se u noti poslatoj na adresu svih stalnih predstavnika u Briselu.

Ovo nije jedino pismo sa primjedbama koje je iz Prištine poslato stranim predstavnicima. Kurti je jučer, na press konferenciji u Prištini, rekao da je poslao pismo sa obrazloženjem njemačkom kancelaru Olafu Šolcu, francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu, italijanskoj premijerki Đorđi Meloni i američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu, u kojem je naveo da Lajčak ne vodi proces kako treba.