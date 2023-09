Afera "Tunel" u Crnoj Gori: Ima li u bazi već otisaka rudara?

Okončano je vještačenje dokaza koje su ostavili osumnjičeni za upad u zgradu podgoričkog Višeg suda, a prema informacijama “Vijesti” izdvojeni su DNK otisci više osoba.

Izvori lista upućeni u istragu, nisu precizirali koliko biloških tragova je pronađeno, ali je utvrđeno da je najmanje devet osoba učestvovalo u nesvakidašnjoj akciji mafije: kopanja podzemnog, 30-ak metara dugog tunela, od suterena u stambenoj zgradi u Njegoševoj ulici do sudskog depoa u podrumu tog objekta.

Nezvanično je rečeno da sada slijedi obrada tih DNK podataka kako bi se utvrdilo da li se podudaraju s onima koje policija već ima u bazi Forenzičkog centra u Danilovgradu.

- Ukoliko to ne bude dalo rezultate, DNK osumnjičenih poslat će se policijama u regionu, kako bi i oni provjerili ima li podudaranja sa onima u njihovim bazama - rekao je izvor “Vijesti”.

Prema podacima sa sajta Centra za genetiku, nesporan trag predstavlja biološki materijal osobe čiji je identitet poznat.

- To praktično znači da DNK profil vezujemo za određenu osobu i on predstavlja identifikacionu karakteristiku te osobe. Na osnovu činjenice da li je poznato kome pripada biološki trag, on se označava kao nesporan ili sporan - navodi se na sajtu.

Šta je nestalo

Iz zgrade suda, kako je nedavno javno saopštio ministar pravde Marko Kovač, odneseno je 19 komada vatrenog oružja.

Stručnjaci poručuju da se bez detaljnog popisa, odnosno komisijskog zapisnika o dokazima koji su u toj prostoriji bili prije krađe, ne može utvrditi šta je sve nestalo, odnosno koji su dokazi kontaminirani.

“Vijestima” je nekoliko advokata saopštilo da će ovaj slučaj neminovno proizvesti brojne negativne posljedice, koje će na koncu rezultirati obustavom krivičnih postupaka, oslobađanjem optuženih za najteža krivična djela, ali i brojnim zahtjevima za odštetu.

U međuvremenu, policijski inspektori pregledaju na stotine sati snimaka sa nadzornih kamera, kako bi utvrdili da li su se i s kim osumnjičeni sastajali u danima priprema za upad u prostoriju u kojoj se čuvaju dokazi za najteža krivična djela.

“Vijestima” je nezvanično rečeno da su osumnjičeni najvjerovatnije strani državljani, ali da je poslodavac gotovo sigurno neko iz domaćih organizovanih kriminalnih grupa.

Provala u sudski depo otkrivena je 11. septembra, kada su nadležni najprije utvrdili da je neko “samo” ispreturao dokaze. Međutim, dok je još trajao uviđaj u obijenom depou i letimični popis dokaza u najvažnijim predmetima, otkriveno je da su lopovi u depo ušli podzemnim prolazom iz Njegoševe ulice broj 12.

Prvi krupni trag u tom slučaju - kombi koji su koristili osumnjičeni, policajci su pronašli 13. septembra. Dan kasnije i stan u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje im je navodno bila baza.

Detektor laži

Više nezvaničnih izvora “Vijesti” saopštilo je da je bliski saradnik predsjednika Višeg suda Borisa Savića, odbio da pred policijskim poligrafistom odgovara na pitanja o depou suda, što je kod istražitelja odmah probudilo sumnju.

Iako ne postoji zakonska mogućnost da se bilo ko prisili na taj korak i što rezultati detektora laži nisu dokaz na sudu, istražiteljima je ta činjenica i te kako indikativna.

Zbog toga, a i sumnje da su lopovi imali pomoćnike unutar sudske zgrade, jedan krak istrage fokusiran je i na provjeravanje zaposlenih Višeg suda koji su boravili ili mogli da borave u depou.

Prema saznanjima “Vijesti”, o tome ko je sve u posljednjih nekoliko mjeseci ulazio u depo, pred tužiocem je pričao i Savić.

Navodno, on je tužiocu Marku Mugoši rekao da je zbog bolovanja zaposlenog koji je zadužen za arhivu sudskih spisa i dokaza, sigurnosni ključ te prostorije bio kod njega, ali i da ga je davao kolegama koje su u depo morale ići za spise predmeta.

Svi oni, navodno, morat će tužiocu da objasne šta su, kada i po čijem nalogu uzimali iz depoa.