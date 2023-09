Vučić otkrio o čemu je razgovarao sa predsjednikom Južne Koreje

- Nisu ni oni krivi, nisu oni ti koji donose ključne odluke. One se donose u Berlinu, Parizu i Vašingtonu. Ali sam vrlo zabrinut. Kad imate posla sa nekim ko nije razuman, teško je da sagledavate budućnost na realan i objektivan način, jer nikada ne znate šta će nekome sutra da padne na pamet - rekao je.

Komentarišući govor u UN, naveo je:

"Govorio sam iz srca i glave"

- Mnogi su užasnuti mojim govorom, neki su vidim presrećni. Oni koji su užasnuti, prebacivali su mi pa sam razgovarao s njima. Ali to su činjenice. Ni mi Srbi nismo uvijek dovoljno racionalni, i kod nas uvijek postoje ti iracionalni elementi, ali u svakom slučaju ja sam govorio iz srca i glave, a da li ću zbog toga da imam i ličnu glavobolju, to je izvjesno, ali vjerujem da Srbija zbog toga neće imati bilo kakvih negativnih posljedica.

Vučić se osvrnuo i na napade na Kosovu

- Mislim da nikoga i ne poznajem u tom dijelu kosovskog pomoravlja, osim što sam nekog od njih vidio na nekom od sastanaka. To je čovjek koji kad čuje da bi neko mogao da dođe na liturgiju u Gračanicu kaže "uhapsit ću te". On dnevno mora da dostavlja Albinu Kurtiju broj uhapšenih Srba. Kada vodite državu, to nije igračka - rekao je Vučić i dodao:

- Morate da imate najširi pogled, da grizete i da se borite svakog dana, na svakom mjestu, gdje god se pojavi rupa, da je začepite. Nekada uspijete, nekada ne. Imali smo Marko i ja još sastanaka sa različitim političkim predstavnicima, izabrali smo da ne govorimo sve.