Ljudi u Crnoj Gori leže više od mjesec dana: "Od nagrade ću kupiti krevet da odmorim"

Takmičenje u ležanju započelo je 18. avgusta u crnogorskom etno selu Brezna s 21 takmičarem. Danas, više od mjesec dana kasnije, leži ih još četvero s ciljem osvajanja nagrade od 1000 eura. Dvije žene i dva muškarca ne žele odustati jer im je pobjeda blizu.

Mićo Blagojević, vlasnik etno sela "Montenegro" u Brezni gdje se održava takmičenje, idejni je začetnik ovog jedinstvenog događaja.

- Ovo je sad već 11. godina. Pokušali smo taj mi da su Crnogorci lijeni okrenuti na šalu i predstaviti ga na duhovit način. Prve godine smo mislili da će takmičenje trajati kraće, pa je onda trajalo 36 sati, pa 52, pa su se onda pravila malo promijenila da ima pauza svakih 8 sati za WC koja traje 10 minuta. Rekord je bio 117 sati, međutim ove godine su premašili sve rekorde. Već je prošlo više od mjesec dana - rekao je Mićo za Pixsell i dodao kako očekuje da će iduće godine to biti veliki događaj praćen kamerama.

Kozmetičarka iz Nikšića

Među posljednjim preostalim "ljenjivcima" je Lidija Marković (23), kozmetičarka iz susjednog Nikšića.

- Imam kozmetički salon došla sam ovdje da se odmorim i pobijedim. Nisam očekivala da će toliko trajati. Htjela sam oboriti prošlogodišnji rekord i evo još sam ovdje. Ustat ću kada mi dosadi ležati, ali ne znam kada će to biti. Nisam tu zbog novca nego zbog sebe, da pobijedim i pokažem svoj karakter, kad kažem da ostajem do kraja, da tako i bude, bez obzira kad će to biti - rekla je Lidija.