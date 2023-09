Abazović: Ovi ljudi su na čelu kriminalne piramide

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je da se neće pozivati na imunitet tokom suđenja po tužbi biznismena Ranka Ubovića.

Danas je u Osnovnom sudu u Ulcinju počelo suđenje Abazoviću po tužbi Ubovića.

"Korektna rasprava"

Ubović je na suđenje došao u društvu advokata Zorana Piperovića, nekadašnjeg suvlasnika kompanije "Bemax" Aleksandra Mijajlovića i bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Abazović je nakon ročišta novinarima kazao da su imali korektnu raspravu i da su obje strane izložile to što su imali.

- Bit će glavni pretres, sastat ćemo se još jednom, bit će i sa Lazovićem drugo, sa Mijajlovićem treće. Ni njima, a ni meni, ne odgovara da se rokovi prolongiraju - rekao je premijer.

Ponovio je da stoji iza svega što je rekao i da on nije organ koji vrši istragu.

- Ja sam premijer i sve što sam rekao ispostavilo se kao istina. Ovi ljudi na čelu su kriminalne piramide. Postoji optužnica za koju se vjerovalo da se nikad do nje neće doći. U njoj su sa njima povezana lica i tu nije kraj - 30 posto Sky-a nije obrađeno od svega što ima. Tako da sve što sam rekao iznosim kao premijer i političar jer je to moja pozicija - kazao je Abazović.

Dodao je i da na Osnovnom sudu u Ulcinju, nije da utvrđuje ko je kriminalac, a ko ne.

Vrh kriminalne piramide

Abazović je naveo i da "ne treba da se plaši ljudi koji su vrh kriminalne piramide".

- To hoće Lazović, Ubović i Mijajlović i njihovi mediji. Sa mnom to ne može. Može li sa sudijama? Ne znam.

Poručio je i da ga ne mogu ušutkati.

- To što nemaju svog premijera je njihov problem. Možda će ga imati za 15 dana, imali su ga godinama, vjerovatno su dijelili dobitak svi zajedno. Došao sam da pričam istinu i podstičem ljude na pravdu. Bit će svega ali to je veliki korak unaprijed - rekao je on.

Pravni zastupnik Ubovića, Lazovića, Mijajlovića i kompanije Bemaxa, advokat Piperović, današnje ročište i obraćanje novinarima Abazovića nakon toga, nazvao je "brukom i cirkusom".

- Znao sam da će pokušati da napravi pozorište ali nažalost nije mu uspjelo. Tražio sam dokaze i dokumente, nije ih imao. Kao kruna svega, čitao je šta su o Bemaxu govorili Nebojša Medojević i Vanja Ćalović. Obećao sam mu da ću idući put donijeti sve o tome šta je o njemu govorio Medojević i njegovim milionima od šverca cigareta a šta Ćalović. Ako ćemo tako da pravimo ovu parnicu, možemo i to - kazao je Piperović.

Lazović je, odgavarajući na optužbe Abazovića, kazao da na njegovim rukama nikad nije bilo ni kapi krvi niti grama kokaina ili heroina.

Patološki lažov

- Kao ni i na rukama članova moje porodice i mojih prijatelja. Ovdje je riječ o patološkom lažovu, svjetskom manipulatoru, počasnom folirantu - kazao je Lazović novinarima nakon ročišta.

Kazao je da je došao zbog svojih prijatelja ali i da se vidi sa Abazovićem.

- Nedavno je rekao da mu je žao što me nije vidio pošto je ročište po mojoj žalbi odloženo. Evo me vidio danas dobro ali nije hrabrosti da mi se obrati - kazao je Lazović.

Dodao je da Abazović nije rekao ništa novo i "da je džaba krečio".

- I da iskoristim priliku da mu kažem da imam jača operativna saznanja od njega, pošto sam u operativi duže od 30 godina. Zadnji put u Beograd je išao pod plaštom predavanja na Fakultetu političkih nauka a u stvari je išao da uzme poruku - da spriječi formiranje nove Vlade i održi popis - kazao je Lazović.

Pred ulcinjskim sudom, nalazi se šest tužbi koje je Piperović podnio protiv Abazovića kao pravni zastupnik Lazovića, Ubovića, "Bemax" i Mijajlovića.

Ročište po tužbi "Bemaxa", koje je bilo zakazano danas za podne, je odloženo.