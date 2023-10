Vučić pokušao da nametne svoj narativ, a onda ga Amanpur "ohladila": Ne, ne, ne, jednostavno je pitanje

Vučić je prvo napravio stanku, kao što to često radi tokom govori, a potom je krenuo odgovarati.

U jednom dijelu intervjua Amanpur je pitala Vučića da joj odgovori na pitanje da li će Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na Kosovu prošle sedmice, odgovarati za to u Srbiji.

No, Amanpur je očigledno bila spreman na to, a to joj se nije svidjelo, pa ga je odmah prekinula.

"Ne, ne, ne. Jednostavno je pitanje. Hoće li odgovarati, kao što to EU traži", pitala je ponovo Amanpour.

"Srbi su željeli da se zaštite"

Vučić je je rekao da se Radoičić nalazi na teritoriji Srbije i da će tužilaštvo raditi svoj posao.

- Srbi su željeli da se zaštite. Neću opravdavati ubijanje albanskog policajca, osuđujem to. Srbi su bili maltretirani bez optužnica - rekao je Vučić.