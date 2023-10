Prva fotografija Marjanovića nakon puštanja iz pritvora: Optužen da je ubio suprugu pjevačicu, dočekali ga djevojka i kćerka

Apelacioni sud ukinuo je pritvor Zoranu Marjanoviću, koji je prošle godine osuđen na 40 godina zbog ubistva svoje supruge Jelene te je pušten iz Centralnog zatvora u Srbiji, piše Telegraf.rs.

On je iza rešetaka proveo od 22. jula prošle godine. Njega su sačekale kćerka i djevojka. Nakon čvrstog zagrljaja sjeli su u kola i krenuli put Borče.

Kako je saopćeno iz Apelacionog suda, ova institucija je imajući u vidu da se kritični događaj desio 2. aprila 2016. godine, dakle prije više od sedam godina, te da je Zoran Marjanović uhapšen godinu i po dana nakon ubistva supruge i da se u pritvoru nalazio do 12. jula 2018. godine kada mu je isti ukinut, a zatim da mu je ponovo određen pritvor po objavljivanju napravnosnažne presude kojom je oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, to, i pored značajnog interesovanja o ovom krivično – pravnom događaju, o kojem je nesporno pisao veliki broj štampanih i elektronskih medija i o kojem je javnost bila obavještena, činjenice i okolnosti koje se odnose na sam način izvršenja djela i težinu posljedice istog protekom vremena od izvršenja su izgubile na intenzitetu i značaju da bi iste u ovoj fazi postupka dovele do uznemirenja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje ovog krivičnog postupka.

- Imajući u vidu navedeno Apelacioni sud je našao da je opravdan prijedlog branilaca okrivljenog da se prema istom ukine pritvor i odmah pusti na slobodu. Presudom Višeg suda u Beogradu K 83/18 od 22. jula 2022. godine okr. Zoran Marjanović je zbog izvršenja krivičnog djela teško ubistvo iz člana 114, tačka 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, te je prema okrivljenom određen pritvor do upućivanja okrivljenog u ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene prvostepenom presudom - navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sjednice vijeća, dana 3. oktobra 2023. godine donio je rješenje kojim je okrivljenom Zoranu Marjanoviću ukinut pritvor i određeno je da se isti odmah pusti na slobodu.