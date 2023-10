Pahor: Ako se ispostavi da iza događaja na sjeveru Kosova stoji Srbija, to bi bio znak da ostaje u sferi Moskve

Bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor, poručio je da bi bio jako razočaran ukoliko istraga pokaže da iza posljednjih događaja na sjeveru Kosova stoji zvanična srbijanska politika.



Pahor je na konferenciji u Budvi, na panelu posvećenom budućnosti zapadnog Balkana, kazao da ipak treba sačekati šta će pokazati nezavisna istraga u vezi dešavanja od 24. septembra u selu Banjska.

- Ne znam šta se tačno desilo, moramo vidjeti istraga šta će pokazati. Ali, ako se ispostavi da iza svega stoji Srbija, to bi značilo da je došlo do odluke u Beogradu da nema mjesta u EU, već da ostaje u interesnoj sferi Moskve. To bi bila žalosna vijest i bio bih vrlo razočaran, ako bi se saznalo da iza svega stoji zvanična srbijanska politika - kazao je Pahor.

Pozvao je na nastavak dijaloga između Prištine i Beograda.

- Vjerujem da će se nastaviti sa dijalogom i ostajem pristalica proširenja EU na cijeli zapadni Balkan - kazao je Pahor.