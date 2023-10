Lajčak u Budvi: Za cijeli region zapadnog Balkana je važno da dođe do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova

Evropska budućnost Srbije i Kosova je nemoguća bez dobrih odnosa između Beograda i Prištine i nema normalizacije odnosa bez dijaloga. To je važno za cijeli region, jer je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije najstrateškiji izazov za cijeli Zapadni Balkan, kazao je Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU za Zapadni Balkan.



On je danas u Budvi učestvovao na sigurnosnoj konferenciji 2BS Forum, gdje se razgovaralo i o posljednjim dešavanjima na sjeveru Kosova.

Lajčak je istakao da je o dešavanjima na sjeveru Kosova razgovarao sa predsjednicima šest zemalja regiona, tokom boravka u Njujork.

- I svi su bili zabrinuti povodom situacije na sjeveru Kosova. To čini da region ne izgleda dobro i to nije dobro za proširenje EU. Rekli su mi da to budi duhove prošlosti. Region bi morao da krene da priča o budućnosti - kazao je Lajčak.