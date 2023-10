Plenković: BiH treba biti dio evropske porodice

Premijer Hrvatske Andrej Plenković na Samitu u Tirani ponovio je da BiH treba biti dio porodice EU.

On je poručio novinarima da Hrvatska na tom putu snažno podržava BiH, te je izrazio nadu da će i Evropska komisija prepoznati napredak BiH.

- Razgovarao sam sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto i Hrvatska snažno podržava BiH na njenom putu ka EU. Potrebno je da se ispune kriteriji i da onih osam tačaka koje smo prošle godine stavili u zaključke Evropskog vijeća, da se što prije ispune. Neki od tih zakona su doneseni, neki su prošli Vladu i upućeni su u Parlament i bilo bi dobro da se to što prije napravi kako bi se dali argumenti svima nama koji podržavamo BiH. Ja očekujem da će i Evropska komisija konstatirati napredak, a da li će se sve usvojiti do izvještaja koje je predviđeno u prvih deset dana novembra, nisam do kraja siguran - kazao je Plenković.