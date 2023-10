Za roditelje žrtava poražavajuće što Blažiću prijeti samo 20 godina: "Nastavit će život, a za našu djecu je kasno"

Protiv Uroša Blažića, koji je ubio devet, a ranio 14 osoba u selima Malo Orašje i Dubona, podignuta je optužnica. Kako je u trenutku masovnog ubistva bio mlađi punoljetnik, odnosno nije imao 21 godinu, maksimalna kazna na koju može da bude osuđen je 20 godina zatvora. Za porodice žrtava to je poražavajuće.



Otac Nemanje Stevanovića, koji je ubijen u Malom Orašju, Goran Stevanović za Telegraf.rs je jedva uspio da izusti nekoliko rečenica.

To ne može da se promijeni

- Ja mogu da komentarišem visinu kazne, to je najmanji problem, ali to ne može da se promijeni. Advokat mi je rekao da u njegovom slučaju kazna ne može da bude viša jer je to uradio kada je imao 20 godina. Za njega ne postoji kazna koja bi bila dovoljno visoka. To nije ništa, 20 godina - kaže Goran.

On ističe da roditeljima stradalih mladih najteže pada što ništa ne mogu da promijene.

- Užasno se osjećamo sa tim saznanjem da ne može da dobije više od 20 godina zatvora. I advokat nam je rekao da je zakon takav i da moramo da se pomirimo s tim. Ovo je sramota. Da je u saobraćaju ubio nekog dedu od 70 ili 80 godina dobio bi 20 godina, a on je pobio toliko mlade djece i dobit će maksimalno 20 godina - dodao je.

Kako kaže, ostao je bez riječi. Vrijeme koje prolazi samo čini da im bude gore.

- Prošlo je neko vrijeme, ali nije nam lakše. Može samo da nam bude teže. Ponavljam, sramota je, 20 godina... A on ima 21. On će sa 40 i nekoj godini da izađe iz zatvora i nastavit će sa životom. To za njega nije kasno, ali za našu djecu je već kasno - zaključio je.

Čekali da se vrati...

Nemanja Stevanović imao je samo 21 godinu kada mu je život oduzet. Članovi njegove porodice dugo nisu mogli da prihvate da ga više nema, čekali su da im dođe.

- Njegova majka i sestra su uramile njegove fotografije od kad je bio beba, pa do 21. godine. Cijeli zid je u fotogrfijama. Mnogo mi je teško da to gledam i da prihvatim da ga više nema. Majka mu je tu ostavila novčanik, ostavlja mu i nešto da pojede... - rekla je ranije za Telegraf.rs Nemanjina baka.

Kako je rekla, selo je zavijeno u crno. Nijedan od ubijenih mladića nije dočekao godine za ženidbu.