Milanović: Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović bio je u Samoboru na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada te je iskoristio tu priliku za održavanje konferencije za medije.

Goruća tema svakako je privremeno zatvaranje granice sa Slovenijom, odnosno, uvođenje kontrola koje bi trebale potrajati deset dana, nakon čega će se ponovno analizirati treba li produženje tog nadzora.

Milanović je komentirao nove kontrole.

- Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini. To je operativni problem. Vjerujem da to niko tamo ne gleda s odobravanjem i mislim da je to problem viznog režima koji BiH ima s nekim državama, odnosno, nemaju s nekim državama. Tome se može stati na kraj. Ako žele biti dio društva Europske unije, u BiH moraju poštovati zajednička pravila - započeo je Milanović.

Dodao je kako rješenje pitanja ilegalnih migracija nije na Hrvatskoj.

- Najviše bih očekivao da nešto poduzmu Austrijanci i Nijemci jer migranti uglavnom žele doći do sjevera, ovdje samo prolaze. Mi ne možemo dodatno pojačavati nadzor, osim da počnemo pucati po ljudima, a to bi bila katastrofa. Nisam ni za vojsku na granici, to nije način. Ako staviš vojsku na granicu, bit će mrtvih - rekao je Milanović, prenosi N1.