Milanović o protestima podrške za Palestinu: Muslimani su subjektivni

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je da ne preporučuje putovanja u Gazu i Izrael, a za Hrvate koji se nalaze tamo kaže da su ondje "vlastitom voljom" i da uvijek postoji "dio lične odgovornosti". Na izvlačenju 23 hrvatska državljana iz Pojasa Gaze rade hrvatski ambasadori u Egiptu i Izraelu, rekao je ranije danas hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman.

"Tamo su ljudi vlastitom voljom"

Milanović je novinarima rekao da nema informacija o njihovom izvlačenju, kao i da ne preporučuje da se tamo putuje.

- Tamo su ljudi vlastitom voljom, svjesno otišli. Taj dio lične odgovornosti uvijek mora postojati, s odlukama koje donosimo u životu za sebe. To je ono što vam mogu u ovom trenutku reći. Ne bih nikome savjetovao da odlazi tamo osim onima kojima je to posao - rekao je Milanović i dodao:

- To su novinari, ali ne znam ima li naših novinara u ovom trenutku u Gazi i Izraelu. I da ima, mislim da nemaju šta posebno izvijestiti, jer nemaju pristup.

Komentirao je i skupove podrške Palestini, a jedan je planiran za sutra u Zagrebu, nakon što su već održani u Sarajevu i Podgorici.

"Muslimani su subjektivni"

- U Bosni su, pretpostavljam, stanovnici muslimanske vjeroispovijesti subjektivni, kao što su i Jevreji subjektivni. S obzirom na to da mi nismo ni jedno ni drugo, uz poštovanje i ljudski obzir i prema jednima i prema drugima, toliko me se to tiče. Šta ja tu imam komentirati? Prije sedam i više dana ja sam drugi u Evropi rekao ono što sad svi kao navijeni pajaci ponavljaju - pravo na sigurnost i odbranu je jedno, ali ne može se tragična sudbina jednog naroda smatrati nužnim zlom. Podrazumijeva se da su Palestinci u takvoj situaciji. To ne može biti tako - rekao je Milanović.

Na pitanje o sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj, Milanović je rekao da "treba biti oprezan", ali da nema prostora za zabrinutost.

Hrvatski predsjednik smatra "neozbiljnim" upozorenje italijanske obavještajne službe da su ekstremističke grupe na Zapadnom Balkanu prijetnja evropskoj sigurnosti.

- Jedna služba, jedna od njih 30 i više, govori o problemima i sigurnosnim prijetnjama na teritoriju treće i četvrte države, a drugi šute, odnosno ne komentiraju ništa. Na takav način se ne doprinosi kolektivnoj sigurnosti - rekao je.