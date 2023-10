Protest ispred Skupštine Crne Gore: "U Srebrenici se desio genocid, to i ovdje rade, samo ne puškom"

Ispred Skupštine Crne Gore održan je jednosatni protest u organizaciji Foruma slobodnih građana Luča i opozicije, a sa koje je poručeno da neće prihvatiti Andriju Mandića za predsjednika Skupštine i da traže od budućeg premijera Crne Gore Milojka Spajića da odloži popis i prihvati sve zahtjeve ili će uslijediti žestok bojkot, pišu Vijesti.me.

Predrag Vušurović iz "Luče" je rekao da je Andrija Mandić nedostojan da obavlja funkciju šefa Skupštine. Naveo je da su s njim na bini Jelena Marković (LP), Nikola Zirojević (SD) i Oskar Huter (DPS).

- Spiskove imaju, ali popis teško. Za početak - bojkot - poručio je Vušurović.

Marković je kazala da se nisu stekli uslovi za održavanje popisa, te da građani imaju pravo da brane državu svim demokratskim sredstvima, uključujući bojkot.



- Tužilaštvo ne vidi da se pokušava puzajući državni udar. Stvoren je ambijent anticrnogorskog djelovanja. U ovim uslovima nije moguće slobodno izjašnjavanje građana na popisu, niti bi ti rezultati mogli biti vjerodostojni. Jedno od demokratskih sredstava kojim ćemo se braniti je bojkot. Umjesto da VDT reaguje i procesuira plasiranje anticrnogorstva, oni staju na stranu Crkve Srbije i Vučića. On i njegovi ministri su se umiješali u popis - poručila je Marković.

Kazala je da je na čelo Skupštine izabran "četnički vojvoda Mandić."



- Koliko su urušene institucije, svjedoči da je Mandić došao tu iako se protiv njega vodi postupak za najteže krivično djelo - terorizam u pokušaju. On je i državljanin Srbije, što je protivno zakonu. Četnički vojvoda pripada polu koji promoviše mrak kroz klerofašizam, nacionalizam... Branićemo i odbraniti Crnu Goru - dodala je Marković.

Ona je kazala da "srpska crkva" i Srbija kradu crnogorsku istoriju i kulturu, a "to je zločin prema slobodarskom crnogorskom narodu".

- U Srebrenici se desio genocid, a to i ovdje rade, samo ne puškom. To je kulturni genocid. EU i NATO moraju da nas zaštite i ne smiju više zabadati glavu u pijesak...Mi nijesmo Srbi i nikad nećemo biti. Moja majka je pupčanom vrpcom vezala moju nacionalnost. Znači, imam dvije majke - onu koja me rodila i Crnu Goru. Mi nećemo izdati majke - navodi Marković.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević je kazao da u odbrani državnih interesa stoje svi oni koji građansku Crnu Goru nose u srcu.



- Okupili smo se da izrazimo protest protiv imenovanja četničkog vojvode Mandića. U parlamentu smo danas vidjeli novu verziju Mandića. Nećemo dozvoliti da nas lažna retorika prevari, jer vuk dlaku mijenja ali ne i ćud - kazao je Zirojević.

Dodao je da protestuju i protiv popisa.

- Nijedan pedalj ove teritorije nikom dali nijesmo i nikad nećemo... Pravo je mjesto da kažemo i da je vlada koju će birati - vlada DF-a i Aleksandra Vučića - poručio je Zirojević.

Zirojević je istakao da su PES i Demokrate večeras "jasno pokazali ko su".

- Ne bira se ovakav čovjek glasovima albanskih partija - rekao je Zirojević i poručio da albanski narod "nije glasao četničkog vojvodu".

"Ropstvo pod antifašizmom"

Zirojević je pozvao direktora Monstata da podnese ostavku.

- Poručujem budućem premijeru Spajiću - ili će ti prvi posao biti usvajanje uredbe o odgađanju popisa i prihvatanje svih naših zahtjeva ili ćeš se suočiti s nikad žešćim bojkotom popisa - zaključio je Zirojević.

Član Predsjedništva DPS Oskar Huter je kazao da su novi oslobodioci objavili 2020. slobodu nakon 75-godišnjeg "ropstva pod antifašizmom".



- Takvi su preuzeli vlast i izvrnuli sistem vrijednosti naopačke... Nećemo i ne smijemo prihvatiti one koji su spaljivali Zvicere, strijeljali Ljuba... Domovina se bezrezervno voli - kazao je Huter.



Kazao je da je spreman za prihvati greške njegove partije, ali da se ne može sjetititi nijedne "njihove greške koja se može mjeriti sa beatifikacijom ratnih zloĉinaca iz Drugog svjetskog rata".

Obratila se i Kristina Šćepanović, potpredsjednica Savjeta mladih evropskih socijalista, koja je Mandića nazvala "krvnikom Crne Gore".

- Za tebe Mandiću znamo i ko si i što si - a ništa si roba. Ispratili smo prodane duše i najvećeg izdajnika u istoriji Crne Gore, a dobili nove. Da vidimo što nam je činiti - nećemo nikad priznati četničkog vojvodu i strankog državljanina za predsjednika Crne Gore - poručila je Šćepanović.



Dodala je da će braniti Bobana Batrićevića i "svakog časnog Crnogorca kojeg progone i napadaju".

"Braća po izdaji"

Dio učesnika skupa zapalio je transparent s likovima Andrije Mandića i Save Fatića.



Na transparentu je pisalo - "Savo i Andrija, braća po izdaji".

Ispred Skupštine je puštena himna. Poslanici DPS-a napustili su zgradu parlamenta i pridružili se građanina koji protestuju. Njihov izlazak iz parlamenta ispraćen je aplauzima okupljenih.

Okupljeni su skandirali - "Mandiću napolje" i "Ne ljubimo lance", pišu Vijesti.me.