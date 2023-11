Dubrovački učenici u Vukovaru se fotografisali uz nacistički pozdrav

Učenici Osnovne škole Ivan Gundulić u Dubrovniku pri posjeti Vukovaru fotografisali su se s podignutom desnicom u zraku odnosno uz nacistički pozdrav. Dvojica od njih bila su u majicama HOS-a, piše Index.hr.

Oni su u posjeti Vukovaru bili u septembru, u sklopu projekta "Posjeta učenika osmih razreda Vukovaru", koji se u organizaciji Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar održava na nivou cijele Hrvatske.

Cilj projekta je upoznati se sa svim okolnostima i posljedicama bitke za Vukovar te uključuje posjete Trpinjskoj cesti, Ovčari, Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, održava se paljenje svijeća za žrtve rata itd.

Dubrovački učenici su dignitet rata tako odlučili podržati nacističkim pozdravom, a fotografiju su objavili na Instagramu uz pjesmu Marka Perkovića Thompsona Anica kninska kraljica. U rukama imaju i zastavu na kojoj piše Gruž. Radi se o kvartu u kojoj se nalazi spomenuta škola.

"Osuđujemo ovo"

Prema informacijama koje su došle do Indexa, fotografirala ih je profesorica, ali to je direktorica škole Vedrana Elez negirala. Informaciju o postojanju ove fotografije prvi put je čula od nas.

- Učenici Osnovne škole Ivana Gundulića boravili su u Vukovaru od 9. do 12. septembar u okviru projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru. Do vašeg upita nismo imali saznanja o navedenim fotografijama i spomenutom događaju. Mi kao odgojno obrazovna-ustanova osuđujemo bilo kakav oblik ekstremizma i takvih pojavnosti. Osuđujemo veličanje nacističkih i drugih simbola totalitarnih režima. Učenici su se samostalno fotografirali i navedene fotografije objavili na svojim društvenim mrežama - poručila je Elez.

"Učenicima je žao"

Nastavila je kako su učenici iskazali žalost zbog ponašanja.

- Poduzet ćemo sve mjere i radnje iz naše nadležnosti te učenike dodatno educirati kako se ovakve i slične situacije ne bi ponavljale. Nakon razgovora s učenicima iskazali su žaljenje zbog svog ponašanja. Izuzetno nam je žao što je došlo do ovakve situacije i neprimjerenog ponašanja učenika, što je zasjenilo posjetu Vukovaru. Tužni smo što se bez obzira na sve naše napore, odgojno-obrazovne programe, projekte i aktivnosti u kojima promičemo toleranciju, ljubav, poštovanje, mir, suživot događaju ovakve neprimjerene situacije i to baš u Vukovaru, gradu heroju, ponosu Hrvatske i prijatelju našega Grada - poručila je.

I na Stradunu se urlalo "Za dom spremni"

Ovo nije prvi put da maloljetnici u Dubrovniku veličaju fašističku ideologiju. U maju prošle godine su dubrovački maturanti prošetali Stradunom urlajući "Za dom spremni" i pjevajući ustaške pjesme. Vidjelo se to na snimci koja je tada počela kružiti društvenim mrežama.

Čini se da su na snimci maturanti Pomorske škole u Dubrovniku. Jedan od njih dok je prolazio Stradunom mahao je zastavom na kojoj se nalazio grb s prvim bijelim poljem.

Slučaj iz Slavonskog broda

Postoji i slučaj iz Slavonskog Broda kada je profesorica hrvatskog jezika Nives Romanjek u brodskoj Industrijsko-obrtničkoj školi objavila je na svom Facebooku fotografiju maturanata koji su s beretkama na glavi držali desnice u zraku u znaku nacističkog pozdrava.

Imali su crne majice na kojima je pisalo "Za norijadu spremni", ali i maskirne hlače. Profesorica Romanjek ih je sa smiješkom gledala sa strane također u kombinaciji crne majice s natpisom i maskirnih hlača.

- Oni su jeli sendviče, došla je osoba koja ih je htjela poslikati, bili su kod mene cijele vrijeme u učionici, a ja sam im donijela kolače i sokiće. Bilo im je vruće, niko nije bio pijan. Ali bili su nešto pokunjeni pred to slikanje. I ta osoba ih je pitala koliko ste sretni. A oni su viknuli: "Do neba smo sretni." I to vam je to. To je bio zadnji trenutak u njihovoj učionici. Djeca nisu zaslužila da ih se pribija na križ - rekla je Romanjek.