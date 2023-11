Milatović: Crna Gora se pokazala kao mjesto tolerancije, mira i prosperiteta

Izrazivši veliko zadovoljstvo gostovanjem balkanskih lidera na njegovoj inauguraciji, Milatović je rekao da je to slika koja je simbolički veoma jaka, jer se „Crna Gora pokazala kao mjesto tolerancije, mira i prosperiteta“.

I Crna Gora je, otkako je došlo do velikih političkih promjena u zemlji 2020, učinila mnogo toga, posebno na planu obnove pravosuđa koje je, kako Milatović kaže pozivajući se na izvještaje Evropske komisije i drugih međunarodnih partnera, bilo „politički okupirano“.

On smatra da bi „reformski tempo u nizu drugih zemalja-kandidata možda bio i brži nakon ulaska Crne Gore u EU“.

U razgovoru za DW, Milatović kaže da bi bilo pozitivno ako bi se EU konačno pokrenula u pravcu proširenja. On je podsjetio da je posljednja članica u nju primljena prije deset godina (Hrvatska 2013) i da je u međuvremenu na Balkanu učinjeno mnogo pozitivnih koraka.

Nada u „ljude s integritetom“

Berlinski proces je jedna od najboljih stvari koja se desila u regionalnoj ekonomskoj saradnji u posljednjih nekoliko godina, smatra Milatović, i, misleći na inicijativu Otvoreni Balkan, dodaje da su i „sve ostale stvari koje mogu da donesu pozitivan imidž regionu i promovišu regionalnu ekonomsku saradnju – dobre stvari“.

U svemu tome, Crna Gora je autentična i može biti „pozitivna priča“ sa „efektom prelivanja na ostatak regiona“ koji od toga može samo da profitira.

Upitan za to šta mu je najveća nada kada je riječ o Evropi, Milatović je rekao:

- Da ćemo do kraja ove godine u parlamentu postići politički konsenzus o imenovanju novih ljudi u pravosuđu, ljudi s integritetom, koji bi stvarno nastavili borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala - kazao je Milatović, pa nastavio:

- Ja to ne mogu da učinim. Ja sam moj dio borbe odradio kada sam politički porazio ljude koji su na neki način okupirali naše pravosuđe. Sada je na ostalima da mi pomognu, da narodu Crne Gore uliju nadu u pravdu. I u ekonomsku konvergenciju, jer na kraju krajeva postoje samo dvije stvari koje ljudi stvarno žele. Žele pravdu i ekonomsku šansu. To je to. Prosta stvar.