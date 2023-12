U Hrvatskoj se uvode visoke kazne za alkohol i toples na plažama

Nakon što je krajem jula ove godine u Hrvatskoj donesen novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, svi gradovi i općine u priobalju i na otocima u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru u obavezi su donijeti istoimene odluke o redu na pomorskom dobru, piše Novi list.



Osim Pule i Rijeke, općina Kostrena u Hrvatskoj nedavno je usvojila spomenute odluke. U Kostreni kazne iznose 600 do 1.300 eura za pravne osobe, od 200 do 660 eura za obrtnike te od 50 do 260 eura za fizičke osobe ako ih zateknu da se kreću bez dijela kupaćeg kostima, a za sličan raspon kazni odlučili su se i u Puli.

Grad Pula prošlog je mjeseca donio odluku o pitanju toplesa i konzumiranja alkohola na javnim plažama, a o tome će se uskoro raspravljati i na sjednici Gradskog vijeća Rijeke. Iako oni neće raspravljati o pitanju toplesa, već samo o konzumaciji alkoholnih pića na plažama.



Jaka alkoholna pića

Osim Pule i Rijeke, općina Kostrena prošle sedmice usvojila je spomenute odluke.

- Nije dopušteno kretati se bez kupaćeg kostima ili dijela kupaćeg kostima, osim ako se radi o plaži koja je određena kao nudistička - piše u formuliranoj odredbi Općine Kostrene.

U Puli je na njihovim plažama zabranjena konzumacija jakih alkoholnih pića, osim ako se to čini na terasi nekog ugostiteljskog objekta, a dozvoljeno je ispijanje piva i vina.

- Pivo i vino, u smislu odredaba ovoga članka, ne smatraju se alkoholnim pićem, a sve u skladu sa Zakonom o vinu, Pravilnikom o pivu i drugim pozitivnopravnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju predmetnu materiju - stoji u obrazloženju pulske gradske uprave.

Posljedice po okoliš

U predloženoj odluci Grada Rijeke još uvijek nema predložene novčane kazne za prekršaje ostavljaju posljedice na okoliš, zdravlje ili sigurnost ljudi.