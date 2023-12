Brđanin novi direktor Uprave policije Crne Gore

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Uprave policije Crne Gore Nikola Terzić razriješen je s te dužnosti, a Vlada te zemlje je istovremeno za novog šefa policije izabrala Zorana Brđanina, pišu Vijesti.me.

To je uslijedilo nakon odluke Upravnog suda. Terzić je tražio od Vlade Spajića da ga hitno razriješe, kako bi nesmetano mogla da se provede pravosnažna sudska odluka.

- Tačno je da sam tražio od Vlade da me hitno razriješe, jer ne želim da učestvujem u sudsko-političkom kockanju, niti da otežavam provođenje pravosnažnih sudskih odluka - rekao je Terzić "Vijestima".

Do kada će Brđanin biti direktor UP, ostaje da se vidi, a ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović u današnjem intervjuu "Vijestima", pojasnio je da on može biti razriješen samo ako skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu odbije neki od njegovih izvještaja o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koje je UP dužna da dostavi parlamentu dva puta godišnje.