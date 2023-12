Šapić: Srbija je na rubu građanskog rata

Aleksandar Šapić, kandidat liste "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" za gradonačelnika Beograda kazao je da je Srbija na rubu građanskog rata, reagirajući na najave srbijanske proevropske opozicije da će u idućim danima blokirati rad institucija u toj zemlji, prenosi Fena.

"Stradali smo mnogo"

- Ovo što rade je uvod u građanski rat. Zato ih molim da to ne rade. Mi smo stradali mnogo. Nas je građanski rat upropastio. Još nema pomirenja. To se ne smije ponoviti. Ovo je poticanje na građanski sukob i to ne smijemo dozvoliti - kazao je Šapić.

Šapić je istaknuo kako je Srpska napredna stanka (SNS) na izborima u nedjelju postigla najbolji rezultat u Beogradu i to s tako velikom izlaznošću te dodao kako je iznenađenje izbora rezultat koji je postigao Branimir Nestorović, ali da svaki izbori nose neka iznenađenja, jer da nije tako izbori bi bili dosadni.



Beograd ima približno 1,4 miliona birača s pravom glasa, što je približno četvrtini ukupnog biračkog tijela u Srbiji, podsjeća Hina.

Nositelj liste “Mi glas iz naroda” Branimir Nestorović izjavio je da nakon izbora sigurno neće biti u dogovoru sa strankama okupljenim u opozicionoj koaliciji “Srbija protiv nasilja”.

- Sačekat ćemo konačne rezultate, ne bismo išli ni s kim u koaliciju, jer smo se tako na početku dogovorili - rekao je Nestorović za “Večernje novosti”.

Šapić tvrdi da su i rezultati izbora za SNS mogli biti i bolji da nije bilo događaja u maju te da su na izborima u nedjelju osvojili više glasova nego na prethodnim.

- Što se tiče nas, tačno je da smo osvojili gotovo 20.000 glasova više nego na prethodnim izborima. To sam i najavljivao, kao što sam najavljivao i da ćemo imati između 4 i 5,5 posto više od Đilasove liste - rekao je Šapić, gostujući na TV Happy.

Dokazi o zloupotrebama

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) osvojila je na parlamentarnim izborima 46,3 posto glasova, što će joj u parlamentu s 250 mjesta osigurati 128 mandata, pokazuju preliminarni rezultati.

Prema postizbornim projekcijama, lista SNS je u Beogradu na temelju 99,8 posto prebrojanih glasova osvojila 38,9 posto, a koalicija “Srbija protiv nasilja” 34,6 posto, dok je na trećem mjestu nacionalistička koalicija NADA sa šest posto glasova.

Predstavnici opozicione koalicije “Srbija protiv nasilja” predali su RIK-u dokaze o brojnim zloupotrebama kojima su potkrijepili svoje tvrdnje, zahtijevajući poništenje izbora, a dvoje čelnika te liste – Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, započeli su štrajk glađu do poništenja izbora u Beogradu.

Na brojne neregularnosti u izbornom procesu, osim opozicije, u ponedjeljak su ukazali i međunarodni promatrači, a hiljade ljudi okupile su se u ponedjeljak navečer u središtu Beograda u protestu podrške opoziciji da raščisti pitanje stvarnih rezultata izbora u srbijanskoj prijestolnici u čiju regularnost sumnja.

Također, i Sjedinjene Američke Države pozivale su Srbiju da istraži navode međunarodnih promatrača o izbornim neregularnostima.