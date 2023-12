Cunami o beogradskom splavu koji je potonuo: "Bilo je sve uredu, nisam ni naslutio šta će se desiti"

Sarajevski reper Emin Hadžajlić, poznatiji kao Cunami, nastupao je na beogradskom splavu "Kartel" u noći kada je potonuo.

On je u razgovoru za "Blic" otkrio detalje drame koja se odigrala u subotu navečer.

- Krenulo je da tone, kada sam završio svoj blok pjesama. Ništa nije moglo ni naslutiti da će splav potonuti. Ljudi su normalno igrali, provodili se… Dok sam bio tu, sve je bilo uredu. Nisam ni naslutio da bi se tako nešto moglo desiti. Nisam se uspaničio. Uspio sam da odem 20 minuta prije nego što je splav krenuo da tone. Drago mi je da niko nije povrijeđen, da su svi dobro. Žao mi je što ekipa koja vodi splav sada ima problem – poručuje Cunami u svojoj izjavi za “Blic”.

Podsjetimo, nadležni organi su dobili poziv zbog tučnjave na splavu, da bi on nakon toga počeo tonuti. Zbog toga su na licu mjesta bili pripadnici policije, riječne policije i 25 pripadnika vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su intervenisale i iz Save izvlačile one koji su skočili u rijeku i pokušali doplivati do obale.

Evakuisano je više od 30 mladih, a srećom nema ozbiljnije povrijeđenih. Deset maloljetnika je zbrinuto na licu mjesta i njihovi roditelji su došli po njih.