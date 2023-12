Dačić siguran: "Pokušat će eskalirati situaciju na sjeveru Kosova"

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je kako postoji usklađenost između događanja na srbijanskog unutrašnjopolitičkoj sceni i onoga što radi radi kosovski premijer Albin Kurti, što bi ponovo moglo izazvati incidente na sjeveru Kosova.

- Sigurno će pokušavati dovesti do nekih novih incidenata, do eskalacije. A potom i do pokušaja da se dođe do deeskalacije. I da se tako vrtimo u krug i da oni non-stop optužuju Beograd za opstrukciju. Mislim da svima treba biti jasno da je Beograd taj koji je konstruktivni faktor u svemu ovome - kazao je Dačić.

Prema njegovim riječima, Kurti odbija primijeniti ono što su Srbija i Kosovo potpisali prije više od deset godina te tako dovodi u pitanje kredibilitet Evropske unije (EU).

Evropska unija, uz podršku SAD, posrednik je u dijalogu Beograda i Prištine, trenutno je na stolu Sporazum o putu prema normalizaciji odnosa o kojem su 27. februara u Briselu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i Kurti postigli saglasnost, dok je u Ohridu je 18. marta prihvaćen aneks tog sporazuma, koji je, zapravo, plan provedbe sporazuma iz februara.

"Nacionalni interesi"

Iako članice EU tvrde da je postignuta saglasnost o oba ta dokumenta, nijedan nije potpisan jer to odbija učiniti srbijanski predsjednik.

- Srbija neće odustati od svojih nacionalnih interesa. Mi nismo spremni na ucjene i uvođenje novih tema u dijalog. Ovi protesti se i događaju kako bi se oslabila pozicija Srbije, ali nema odustajanja od naše državne politike - istaknuo je Dačić tokom gostovanja na TV Prva.

Dačić predviđa da će u februaru doći do novih pritisaka na Srbiju kada je riječi o situaciji na Kosovu te smatra kako bi bilo dobro da Srbija taj period dočeka s političkom većinom na svim nivoima.

"Era političke stabilnosti"

- Bilo bi dobro da taj period dočekamo u eri političke stabilnosti, odnosno s konstituiranim državnim organima i da imamo političku većinu na svim nivoima - rekao je Dačić, te dodao kako na republičkom nivou za to nema nikakvih zapreka, te da će se naći neko rješenje i za Beograd:

- Ne vidim da ima potrebe ponovno izlaziti na izbore. Ako je neko dobio mandate, onda ih treba iskoristiti, ponavljanje izbora bi bilo gubljenje vremena.

Srbija se suočava s nezadovoljstvom dijela građana okupljenih oko proevropske opozicione koalicije "Srbija protiv nasilja" koja organizira proteste u Beogradu te zahtijeva ponavljanje izbora zbog sumnje u njihovu regularnost.