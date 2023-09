Dačić: Beograd nema veze s naoružanom grupom u selu Banjska

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd nema veze s naoružanom grupom koja je u nedjelju vodila oružani sukob s kosovskom policijom u selu Banjskoj na sjeveru Kosova i da ne zna tko je organizirao tu grupu, ali je ukazao da "onaj ko ih organizira u borbi za slobodu srpskog naroda mora da vodi računa o efektima".

Sukob nije u interesu Beograda

Dačić je rekao na Radioteleviziji Vojvodine da sukob u Banjskoj, u kojem je poginuo jedan kosovski policajac i trojica Srba, "nije u interesu Beograda", a da su rješenje za nastalu situaciju deeskalacija, veće prisustvo KFOR-a na sjeveru Kosova i tamošnji novi izbori.

Po njegovim riječima, kosovska policija "nema pravo" da bude na sjeveru Kosova, jer tamošnji Srbi i Srbija ne priznaju Kosovo kao državu.

Upitan da li je potpredsjednik Srpske liste Milan Radoičić predvodio naoružanu grupu u Banjskoj, Dačić je rekao da ne može da odgovori.

Dijalogom do normalizacije

Dačić je potom pitao zašto Srbima s Kosova "niko ne dozvoljava da se bune, te da je riječ "o autohtonim Srbima koji imaju legitimno pravo da iskažu svoje mišljenje i nezadovoljstvo" ponašanjem kosovskog premijera Albina Kurtija.

Dačić je rekao da Srbiji nije u interesu da dolazi do gubitaka ljudskih života ni Srba ni Albanaca, i da bi bilo najbolje kada bi se cio proces vratio na ono što je prije 10 godina postavljeno: da se dijalogom pokuša doći do normalizacije svakodnevnog života, ne ulazeći u statusna pitanja.

- A tu dolazimo do ključnog problema, a to je da Kurti uopće ne prihvata da su pregovori statusno neutralni. Da smo se toga držali, ne bi došlo do ovih incidenata - ocijenio je Dačić.