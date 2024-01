Počeo sastanak lidera zemalja zapadnog Balkana s predstavnicima SAD i EU

U Skoplju je u ponedjeljak počeo susret "Zapadni Balkan i EU" na kojem lideri zemalja regiona i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država razgovaraju o Planu rasta za zapadni Balkan, koji uključuje šest milijardi eura bespovratne pomoći i kredita za ubrzanje socioekonomskog približavanja Evropskoj uniji, javlja Anadolija.

Domaćin makedonski premijer Dmitar Kovačevski

Susret, čiji je domaćin makedonski premijer Dmitar Kovačevski, počeo je panel diskusijom, a događaju prisustvuju i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Crne Gore Milojko Spajić, premijer Albanije Edi Rama, premijer Kosova Albin Kurti, dok će se putem videoporuke obratiti predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

Sastanku prisustvuje i generalni direktor Direktorata EK

Sastanku prisustvuje i generalni direktor Direktorata EK za susjedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Koopman i pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju James O'Brien.

Kovačevski je u ponedjeljak prije početka samita izjavio da će lideri usvojiti zajedničku deklaraciju i da će tema skupa biti Plan rasta za zapadni Balkan.

- Plan rasta bi trebalo da donese i reforme i finansijske instrumente u visini od šest milijardi eura za zemlje zapadnog Balkana - dvije milijarde u grantovima, četiri milijarde u povoljnim kreditima koje garantuje EU - rekao je Kovačevski, dodajući da će razgovarati i o zajedničkim aktivnostima u oblasti trgovine, ekonomije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su tokom jučerašnjeg dana i jutros održani važni sastanci za napredak i razvoj cijelog regiona.

- Razgovarali smo s evropskim i američkim predstavnicima o planu rasta. Nastavit ćemo danas da razgovaramo. Razgovarali smo o učešću u zajedničkom evropskom tržištu i ono što je za nas bitno to su one zelene linije, pre svega za naše kamione, da mogu prolaziti slobodno preko granica zemalja EU, da dalje snižavamo njihove operativne troškove, da osnažimo našu trgovinu, industriju. Za to je neophodno da to uradimo i mi sami u cijelom regionu - rekao je Vučić.

Izjavio je da će u narednim danima u okviru inicijative Otvoreni Balkan biti potpisana dva protokola koji su važni za funkcionisanje sporazuma o slobodnom pristupu tržištu radne snage u Tirani, Skoplju i Beogradu.

- Drugi dio se tiče plana rasta Evropske unije. S Koopmanom smo sinoć dugo o tome razgovarali, šta su uslovi, šta je to i koje su to reforme koje mi moramo da predložimo, da bismo dobili taj novac i da bismo ga na najbolji mogući način iskoristili - rekao je Vučić uoči početka konferencije o zapadnom Balkanu u Skoplju.

Premijer Albanije Edi Rama

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je riječ o veoma važnom sastanku na kojem će lideri šest zemalja usaglasiti mišljenje o koraku koji mogu poduzeti u procesu približavanja EU.

- Radi se o novom Planu rasta i integraciji u unutrašnje tržište, što nešto što je do sada bilo moguće samo za zemlje članice EU. To je važna promjena i prilika koju ne smijemo propustiti. Zato je važno da sarađujemo, nas šest balkanskih zemalja. Ključno je da naše građane stavimo na prvo mjesto, a politiku i historiju ostavimo za sljedeće, jer šta god da uradimo, i ako to budemo mogli u dogledno vrijeme da poboljšamo stvari u narednim mjesecima, definisat će kako će naše zemlje izgledati na kraju ove decenije - poručio je Rama.

Premijer Kosova Albin Kurti

Premijer Kosova Albin Kurti dodao je da se predstavnici regiona danas sastaju s predstavnicima Washingtona i Brisela s ciljem ekonomskog rasta i razvoja regiona.

- U nama se moraju reformisati vrijednosti EU, a podrška EU mora biti i finansijska. Plan rasta znači šest milijardi eura za naš region, a u tom slučaju iznos dobijenih sredstava zavisi od dobrog posla koji radimo i uspješnog učinka koji pokažemo. Danas će Kosovo dostaviti listu reformi o kojima je razgovarano, dok ćemo narednih dana dostaviti i listu indikativnih projekata. Što se reformi tiče, u fokusu je reforma javne uprave i upravljanja javnim finansijama, dok među projektima imamo i one za zelenu agendu, digitalizaciju, ulaganja u privatni sektor i smanjenje infrastrukturnog jaza - rekao je Kurti.

Zahvalio se Sjevernoj Makedoniji, EU i SAD na, kako je kazao, veoma važnom sastanku, koji će omogućiti veću regionalnu saradnju, ali i brži napredak ka EU.

Evropska komisija je u novembru 2023. usvojila novi Plan rasta za zapadni Balkan s ciljem donošenja nekih od koristi članstva regionu prije pristupanja, jačanja ekonomskog rasta i ubrzavanja prijeko potrebnog socioekonomskog približavanja. Cilj je omogućiti partnerskim zemljama da intenziviraju reforme i ulaganja, kako bi značajno ubrzali proces proširenja i rasta svojih ekonomija.

U tu svrhu je predložen novi Instrument za reforme i rast za zapadni Balkan vrijedan šest milijardi eura za period od 2024-2027. Isplate će se vršiti tek kad se provedu dogovorene reforme.