Vučić: Imamo većinu u Beogradu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gost je na TV Prva, gdje je govorio o brojnim tema, a jedna od njih je i to što nekoliko mjeseci nakon izbora niti jedna strana nema većine u Beogradu.

- Želio sam da razgovaram sa Nestorovićem, oni ne žele da razgovaraju. Ne ponašaju se odgovorno, ne razumiju šta je država. Ponašaju se onako kako je dobro za njihovu stranku - navodi predsjednik Srbije.



On navodi da su to kalkulacije.

- Šta ćemo ako opet budemo imali 54 posto, a Nestorović kaže nećemo u koaliciju, opet ćemo na izbore. To nema smisla. Oni računaju da će bolje proći, ali kakve to veze ima sa građanima? Valjda želite da uradite nešto za ljude u Beogradu, da napravimo sve za EXPO... Koliko sam obaviješten mi imamo većinu za Beograd, o tome će ti ljudi da govore, to zavisi od Šapića kada. Do 2. ili 3. marta je rok. Imamo većinu, ali sjećate se 2008. kada sam kao kandidat SRS potpisao sporazum za koaliciju SPS? Kad su završeni izbori Đilas nije imao većinu, već mi, ali oni su napravili legalnu većinu i ukrali volju naroda. To je bio dan kada je Đilas opljačkao Beograđane, jer je legitimna volja bila na drugoj strani. Oni su to preoteli. Ja sam se pojavio na sjednici i čestitao im, jer je legalno. Ja ne želim da mi budemo lopovi koji kradu biračku volju. Ima i drugih poslanika koji će nam dati većinu, imamo legalnu većinu i dobrim dijelom legitimnu - pojasnio je Vučić.

On se dotakao i biračkih spiskova, te naveo da su oni javno dostupni svima i to putem sajta. Među zahtjevima Proglasa, ali i u Strazburu, Vučiću je zamjereno to što su izborne liste nosile njegovo ime i prezime. Ipak, Vučić kaže da je i Boris Tadić vodio sve liste, kao i Đilas u Beogradu.

- Oni priznaju da se ja ponašam prema zakonu, ali onda odu na neke seminare i garantuju da će imati talas pobjede ako sruše Aleksandra Vučića. Kome garantujete? Hvala što ste konačno konstatovali da ne možete da me pobijedite, kao što sam vam prije 9 godina rekao da nikad nećete pobijediti jer ste satkani od mržnje - rekao je predsjednik Srbije.