Gradonačelnik Zadra smijenio direktora dvorane u kojoj će nastupiti Aleksandra Prijović

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić odlučio je smijeniti direktora ŠC Višnjik Denisa Karlovića zbog organizacije koncerta regionalne pjevačice Aleksandre Prijović.

Dukić je odlučio sazvati Skupštinu ŠC Višnjik za iduću sedmicu s jedinom tačkom dnevnog reda - smjena direktora Karlovića. Smjenu Karlovića treba potvrditi Skupština Društva, a jedini član Skupštine je gradonačelnik Dukić.

Narušeno povjerenje

- Skupština trgovačkog društva ŠC Višnjik d.o.o. koju predstavlja gradonačelnik Grada Zadra pripremit će odluku o razrješenju direktora tog društva Denisa Karlovića. Skupština će se sazvati iduće sedmice - potvrdio je za Zadarski.hr Ante Ćurković, pročelnik Ureda gradonačelnika, koji nam je proslijedio izjavu gradonačelnika Dukića.

- Već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između Uprave i Skupštine ŠC Višnjik d.o.o., odnosno direktora i mene kao gradonačelnika, što je rezultiralo ovakvom odlukom. Prvenstveno se to odnosi na nedosljednost u komunikaciji i različitom shvaćanju prioriteta u djelatnosti samog Društva. To nepovjerenje produbljeno je i u prigodi razgovora o organizaciji koncerata više izvođača za koje je direktor tražio moju suglasnost, iako to nije uobičajeno za slična događanja za koja direktor oduvijek potpuno samostalno donosi odluke. Konačno, manipuliranje netačnim informacijama prema javnosti nanijelo je reputacijsku štetu tom trgovačkom društvu i Gradu Zadru i potvrdilo nemogućnost daljnje suradnje u uvjetima međusobnog nepovjerenja. Sva prošla i buduća ulaganja u taj sportski kompleks čine dugogodišnji program razvoja sporta Grada Zadra koji se provodi sustavno u više mandata bivših gradonačelnika.

Kroz taj program sustavno se ulažu značajna proračunska sredstva u nove sportske sadržaje i tako će biti u budućnosti te zahvaljujem na doprinosu direktoru Karloviću koji je sudjelovao u provedbi više takvih projekata – obrazložio je gradonačelnik Dukić i napomenuo kako će Karloviću biti ponuđeno odgovarajuće radno mjesto u ŠC Višnjik u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta i njegovom stručnom spremom.

- Jučer smo imali sastanak na kojem smo o svemu razgovarali i to je sve što vam u ovom trenutku mogu reći - kazao je Karlović.

Tako je skandal oko Dukićeve zabrane koncerta Aleksandre Prijović u Zadru dobio svoj politički epilog, i to samo nekoliko dana nakon što je ŠC Višnjik potpisao ugovor s agencijom koja zastupa Prijović i još sedam drugih izvođača koji će u iduće dvije godine nastupiti na Višnjiku. Dukić smatra Karlovića direktno odgovornim za medijsku štetu koja mu je nanesena objavom informacije da je on lično zabranio nastup Aleksandre Prijović. Karlović je, međutim, rekao da je od gradonačelnika tražio saglasnost za popis izvođača koji će nastupiti ove i iduće godine na Višnjiku, među kojima je bila i Prijović, no prije toga je odluke o izvođačima donosio samostalno.

Podsjetimo, nakon što je u javnost procurila informacija da je gradonačelnik Dukić zabranio nastup popularne pjevačice u Višnjiku, Dukić je demantirao zabranu koncerta, da bi nakon toga ŠC Višnjik pristupio pregovorima s njenom agencijom i sklopio ugovor o nastupu u junu po uvjetima dvaput boljim za ŠC Višnjik od dosadašnjih izvođača.

Prema podacima agencije Eventim, za koncert Prijović u Zadru već je prodano više od 90 posto ulaznica, piše Zadarski.hr.

Nova reakcija gradonačelnika Zadra: Nisam ga smijenio zbog Aleksandre Prijović!

Nakon što je vijest o smjeni direktora ŠC Višnjik Denisa Karlovića snažno odjeknula u javnosti, gradonačelnik Zadra Branko Dukić reagirao je novom izjavom u kojoj ističe da svoju odluku o micanju Karlovića nije donio zbog koncerta popularne srbijanske pjevačice Aleksandre Prijović u Zadru.

- S obzirom na niz reakcija koje povezuju smjenu direktora Višnjika Denisa Karlovića s održavanjem koncerta Aleksandre Prijović u dvorani Krešimira Ćosića, demantiram povezivanje razloga smjene direktora Karlovića s tim koncertom. Jasno sam i demantirao vijest o zabrani koncerta i isto tako jasno iznio svoje mišljenje kako Zadar tim koncertom neće biti ništa bogatiji, niti bez njega siromašniji. Međutim, nikada, pa ni sada, nije mi bila namjera upletati se u to ko će gdje pjevati, a razlozi za smjenu leže u gubljenju povjerenja koje sam već obrazložio ranije - naglašava gradonačelnik Dukić.