Vučić najavio da će beogradski izbori biti raspisani 2. juna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obznanio je da će izbori u Beogradu biti održani 2. juna, a da će svi ostali biti održani u skladu sa zakonskim i ustavnim rokovima.

Istakao je da je započet proces konstituiranja organa vlasti poslije decembarski izbora i naznačio da je u skladu sa ustavom održao konslutacije sa svim političkim strankama.

Naveo je da će konstitutivna sjednica Narodne skupštine, koja se trebala održati u ponedjeljak, biti odložena za sedam dana.

- Tri izborne liste, od kojih je jedna manjinska nisu željele da učestvuju u razgovorima. Sa svima sam obavio konsultacije i prihvatio informaciju da lista 'Srbija ne sme' da stane ima većinu koja je dovoljna za formiranje skupštinske većine i vlade Srbije - naznačio je Vučić.



Govorio je da se Srbija nalazi u ozbiljnoj političkoj situaciji te da je pod pritiskom.

- Srbija se nalazi u ozbiljnoj političkoj situaciji, prije svega zbog geopolitičkih prilika na istoku Evrope. Zbog nemoći da se problemi riješe mirnim putem i zbog toga Srbija kao zemlja koja je vojno neutralna, i u potpunom je okruženju NATO zemalja i aspiranata, i kao jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, nalazi se pod jasnim pritiskom - smatra on.

Vučić je najavio da će nova predsjednica Skupštine Ana Brnabić beogradske izbore raspisati izbore 2. ili 3. aprila.

- Svi izbori će biti u zakonskom i ustavnom roku. Najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3.april i to mora da raspiše predsjednik Skupštine, koji do tada mora biti izabran. Izbori od 28. aprila do 2. juna. Beogradski izbori će biti 2. juna. Svi ljudi sa kojima sam se konsultovao iz vladajuće većine su za to da izbori budu 28. aprila, a razumije se svi drugi lokalni izbori da budu u ustavnim i zakonskim rokovima - rekao je Vučić.