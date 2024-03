Za nastavak gradnje autoputa: EBRD odobrila 200 miliona kredita Crnoj Gori

Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopćio je danas kako je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila toj zemlji kredit od 200 miliona eura za nastavak gradnje autoputa - dionica od Mateševa do Andrijevice.

- Od EBRD-a smo konačno dobili direktnu informaciju sa datumima izvođenja radova i rokovima koji to podrazumijevaju. Od njih smo dobili informaciju da su zainteresovani da za nastavak gradnje autoputa od Mateševa do Andrijevice odobre vrlo povoljan kredit od 200 miliona eura - rekao je Spajić nakon sjednice Vlade Crne Gore.



Uz kredit i grant Evropske komisije

Najavio je da bi uz kredit od 200 miliona eura išao grant Evropske komisije koji bi činio 40 posto ukupne investicije za tu dionicu, što je, prema procjenama, od 200 do 250 miliona eura.

- Možete da zamislite koliki uticaj će to imati na kapitalne investicije u Crnoj Gori, imajući na umu da je kapitalni budžet 240 miliona eura ove godine. Od Evropske komisije ćemo dobiti grant od 200 do 250 miliona eura u zavisnosti od konačne cijene koja bude kroz konačne procedure EBRD uspostavljena - kazao je on.

Kako je Spajić rekao, uslovi kredita još nisu poznati, ali je "sigurno da će biti povoljni i daleko ispod tržišnih".

Spajić je kazao da kako nisu imali zvaničnu potvrdu te informacije, pripremali su opciju B da Crna Gora uđe svojim sredstvima u realizaciju takvog projekta.



- Mislimo da Crna Gora treba da bude uvijek spremna i uzme stvar u svoje ruke i ne zavisi ni od koga. I tom smo obezbijedili izlaskom na Londonsku berzu gdje smo prikupili dovoljan kapital i za povrat starih dugova i za kapitalne investicije - dodao je Spajić.

On je naveo kako će vrlo brzo ući u proceduru koja se odnosi na pretkvalifikacioni dio potencijalih izvođača radova.

Skraćene procedure

Spajić je rekao da je ova podrška dobijena zahvaljujući preporuci Evropske komsije i komesara za proširenje Olivera Varheljija (Varhelyi), tako da su skraćene procedure EBRD-a koje mogu da traju godinama.

Također, on je rekao da žali zbog kampanje koja je, kako kaže, vođena u javnosti da Vlada odbija povoljne ponude za finansiranje.

- To je apsolutna neistina. Vlada želi da ima opcije i, da ako međunarodni partneri ne žele da to rade, da imamo opciju da mi finansiramo te radove. Ako dobijemo ponude za povoljnijim uslovima, naravno da ćemo iskoristiti takve mogućnosti - naveo je on.

Kazao je da će izgradnja nastavka autoputa ka Beogradu i Evropi, omogućiti ubrzani ekonomski razvoj sjevera, da će otvoriti nova radna mjesta i spriječiti dalje migracije iz tog regiona.

Direktor Monteputa Milan Ljiljanić rekao je da će već početkom naredne sedmice, eventualno sredinom, raspisati pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača za dionicu Mateševo – Andrijevica.

- Glavni tender nakon toga raspisujemo najdalje do sredine godine - rekao je Ljiljanić i dodao da bi radovi mogli početi krajem godine.

Ponosni na grant

Spajić je, odgovarajući na pitanje novinara o potencijalnim izvođačima radova, kazao da sa njima nije bilo ni neformalnih, ni nekih drugih razgovora.

- Nema informacija ko bi se prijavio. Mogu da se prijave svi koji ispunjavaju uslove tendera - kazao je Spajić.

Ljiljanić je objasnio da će sada tender biti objavljen po procedurama EBRD-a i da će biti mnogo lakše doći do izvođača, jer crnogorski Zakon o javnim nabavkama ima dosta ograničenja.

- Mogu da se jave i kineski izvođači, koji rade u EU - dodao je Ljiljanić.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović ocijenio je da treba početi izgradnju dionicu Mateševo – Andrijevica, kako bi se Crna Gora povezala sa Srbijom i centralnom Evropom.

- Ponosni smo na ovaj grant. Mi se nikada nismo odrekli povoljnih sredstava i grantova, nego uporedo guramo projekte naprijed i radimo da dobijemo grantove - poručio je Radulović.

Prema njegovim riječima, ovo je dokaz da su Crnoj Gori potrebni evropski fondovi.

Kazao je i da pripremaju još projekata za finansiranje iz EU fondova kao što je rekonstrukcija ostalih dionica pruge od Bara do Bijelog Polja, rekonstrukcija i modernizacija pruge unutar Luke Bar, kao i izagradnja nove željezničke pruge do Aerodroma Podgorica, kako bi se povezao željeznički prevoz i transport kargo tereta sa Aerodroma, prenosi Forbes.me.