Plenković: Već sad imamo više od 76 ruku, formiramo vladu

Hrvatski premijer i lider HDZ-a Andrej Plenković ovih bi dana mogao do kraja dogovoriti ključne obrise buduće vladajuće većine.

Plenković se danas sastao sa zastupnicima koalicije koja je dosad podržavala HDZ-ovu većinu u saboru (HDZ, HNS, HDS i HSU), nakon čega se obratio medijima.

Razgovori s partnerima

- Razgovori s partnerima se nastavljaju sutra, danas smo razgovarali s HSLS-om, HNS-om, HSU-om i gospođom Petir. Svi ti zastupnici daju snažnu podršku meni kao mandatu za sastav sljedeće Vlade. Sutra ćemo imati sastanke s predstavnicima nacionalnih manjina i DP-om i nakon toga ćemo ići ka formiranju većine i skupljanje potpisa za treći mandat.



Prema svemu što razgovaramo, stvari se kreću u dobrom smjeru. Vidjeli smo danas da su poraženi polako počeli shvaćati da su poraženi. I dalje su bezobrazni i agresivni, mislim na nećaka Grbina i SDP, koji dan danas shvaća da su teško poraženi, ali vrlo brzo će mu to njegovi kolege i kolegice iz stranke početi pokazivati malo jasnije, pa će on na neku manje intenzivnu i zahtjevnu dužnost tj. polupolitičku penziju, ali to je takav politički život, onaj koji izgubi trebaju snositi konzenkvence - kazao je Plenković.

Treća vlada po redu

Novinari su pitali o SDSS-u u Vladi na što je Plenković rekao da se razgovori nastavljaju sutra.

- Već sada imamo više od 76 zastupnika koji su nas spremni podržati, a mi ćemo voditi računa da se prava nacionalnih manjina poštuju kao i danas - kazao je.

Govoreći o uvjetima DP-a da ne želi sa SDSS-om kazao je da nalaze rješenja u kontekstu objektivnih okolnosti.

- Mi pobijedili, formiramo treću vladu po redu - poručio je Plenković.