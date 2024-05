Milanović: Plenković gazi i cipelari Ustav i još se hvali time

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na novi mandat Andreja Plenkovića na funkciji premijera Hrvatske.

Kazao je da nije došao u sabor jer "je smatrao da nije bilo potrebe, te da ga je premijer optužio za nepoštivanje"

- A normalno, počeo je prijetiti prvog dana mog mandata nakon izborne pobjede - rekao je.

Ponovio je da nije došao jer nije ni prošli put i da smatra da predsjedniku nije mjesto u saboru. Nakon toga se osvrnuo i na novu vladu.

- Nisam opozicija. Ono što sam napravio u kampanji napravio bih opet. Ustav to ne priječi. To što je jedna grupa politički pristrana, to je jedna stvar, a ako Ustav nešto ne brani, to je dopušteno. Nikakav duh Ustava ne treba dok postoji slovo Ustava. Ovo nije nova vlada, to je stara vlada, sve isto, i premijer je isti i samo neka prijeti i upire prstom - rekao je.

Dodao je da ne očekuje ništa novo, rekavši i da glasači DP-a nisu glasali za Plenkovića.

- On je što se tiče većine hrvatskih birača dobio šup-kartu. A on je i dalje premijer jer je takva kombinacija napravljena, takav je izborni sistem - rekao je.



Milanović je istakao da rezultati izbora pokazuju da je preko 60 posto birača željelo da Plenković ode.

- Imamo premijera koji sistemski krši Ustav i hvali se time, gazi ga, cipelari ga. Mislim na njegove riječi. Čovjek kaže da ga Ustav obavezuje samo u normalnim prilikama s normalnim osobama. Ustav ga ne obavezuje, radi protuustavno. Koje je rješenje, koji lijek? Zašto se USUD samoinicijativno ne oglasi i kaže da premijer krši Ustav? Vlada i predsjednik moraju sarađivati - poručio je Milanović.