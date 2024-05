Milanović o Dodikovom "mirnom razdruživanju RS": Ne bih slao hrvatsku vojsku

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na priče, koje dolaze iz RS o otcjepljenju od Bosne i Hercegovine.

Milanović ih je nazvao nemogućim, te da za njih ne postoji "ni teoretska mogućnost".

Također, prokomentarisao je i Rezoluciju o Srebrenici, koja je u četvrtak izglasana na sjednici Generalne skupštine UN-a.

- Tamo se dogodio strašan zločin koji je sud nazvao genocidom. Ništa ne može promijeniti činjenicu da je tamo grupa manijakalnih ubojica smaknula tisuće ljudi, to će ostati tako. Mislim da je vrijeme da se to zatvori i da se u BiH počne normalno živjeti. Ova predstava oko secesije je nemoguća - istakao je.

Naglasio je da za secesiju RS ne postoji ni teoretska mogućnost.

- RS se ne može otcijepiti od BiH, jer ne može, jer neće donijeti takvu odluku, jer je Beograd protiv toga itd. Dakle puno buke, nije ni za što, ali bez jakog razloga - dodao je Milanović.

Milanović je kazao da nije razgovarao ni s predsjendikom RS Miloradom Dodikom, ni s Andrejom Plenkovićem.

- Ja sam samo vidio da je hrvatska diplomacija u Njujorku, da su kosponzorirali rezoluciju. Mogli su jednako tako sudjelovati u promociji kao izvorni autor inicijative o tome da se ne prizna holokaust. Drugim riječima, to su odluke koje se ne smiju po Ustavu donositi bez predsjednika Republike, to je protuustavno ponašanje, a Plenković to radi jer za njega još nema posljedica - zaključio je.