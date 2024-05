Suprug povrijeđene padobranke: Otkazala je mašina u avionu, čudo je da su preživjeli

Jedna je osoba poginula, a četiri su povrijeđene u jučerašnjem padu letjelice Cessna 182 blizu Lučkog. Svi su hrvatski državljani. Za sada nema novih saznanja o nesreći. Istragu provodi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju. Kako piše HRT, sve bi moglo potrajati sljedećih nekoliko dana.

Podsjetimo, u subotu u poslijepodnevnim satima Centar 112 zaprimio je dojavu da se u blizini aerodroma Lučko srušio manji avion Cessna. U tom avionu bilo je pet putnika, na žalost jedna osoba je preminula, a četiri osobe su povrijeđene. Prema posljednjim informacijama, svi su oni izvan životne opasnosti.

- Gospođa je izvan životne opasnosti, zadobila je lakše tjelesne povrede i zaprimili smo je u jedinicu intenzivne medicine na promatranje. Ima lakše povrede vratne kralježnice - rekla je Vlast Merc, dr. med., anesteziologinja.

Među povrijeđenima je veteranka padobranstva Veselka Klobučarić-Pirc.

- Bolje je nego što smo očekivali. Dobila je jedino Šancov ovratnik radi tog udara i sve je prošlo bez problema, ništa nije puklo. Svi smo još u šoku tako da se i ponašamo na sličan način. Ona razgovara i stvar je prošla u najboljem redu u odnosu na nesreću koja se dogodila. Mogla je biti puno gore - rekao je za Dnevnik HTV-a Zdravko Pirc, suprug povrijeđene.

Kazao je kako je on prije nesreće na istom avionu imao tri leta i sve je proteklo bez problema.



- Četvrti let, nije se pojavio na nebu u određeno vrijeme i čujemo hitnu. Bilo je jasno da se nešto dogodilo teško. Zazvonio je telefon i javila se hitna Zagreb i kaže mi da je avion pao u šumu, ali da ne znaju gdje. Rekao sam da ću im reći gdje je, avion nakon polijetanja ide u lijevi zaokret i s male visine mogao je samo završiti u šumi Kerestinec. To je bila prva grupa lokacija. Nakon toga smo išli letjeti da iz zraka prepoznamo mjesto doskoka. Nismo uspjeli, ali jedan od preživjelih je javio na mobitel da jedrilica kruži iznad njih, tako da je to bila jedna bolja lokacija - kazao je Pirc.

Pirc je rekao kako je otkazala mašina u avionu te je došlo do sudara.

- Avion je totalno, totalno uništen, tako da je pravo čudo da je to uopće netko preživio - kazao je Zdravko Pirc.