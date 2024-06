Vučić: U Deklaraciji nema riječi o "razdruživanju" RS, pažljivo su se birale riječi

Na zajedničkoj sjednici Vlada Srbije i RS obratio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na početku je kazao da je Dodik rekao važnu stvar oko koje su se dogovorili još prije 10 godina.

- Napravili smo dogovor koji nikad nismo prekršili, a to je da Srbija i RS, bez obzira na to hoćemo li nekad imati različita viđenja, najboljim odnosima, da nikada ne smije da trpi zbog toga i da u Srbiji ne smije da se čuje loša riječ o RS i brnuto. Ponosan sam na to što sam rođen u Beogradu, a nikada me niste čuli da sam govorio da sam zbog toga bolji od nekog drugog. Naš junački narod na Kosovu nikada nije i nikada neće dozvoliti da ostane bez svog imena i svoje srpske države ma koliko teško bilo. Pred nama su teški dani, i zbog onoga što se zbiva u svijetu. Ako pogledate Evropu i Ameriku kažu da ne smije Rusija da pobijedi, sa druge strane Rusija kaže da ne smije da izgubi. Sve to vodi u katastrofu - kaže Vučić.

Dodao je da u Srbi vjerovatno šampioni u broju ratova koje su vodili u 20. stoljeću.

- Najveći srpski interes je očuvanje mira - rekao je Vučić zaključivši da je dijalog jedini metod za dolazak do rješenja između Srbije i Albanije, kao i da “ne postoji drugo rješenje, već poštovanje sporazuma, formiranju SZO i svemu drugom.”

- U samoj Deklaraciji pažljivo su birane riječi, mi smo uvažili određene zahtjeve RS, jer smatramo da je to sabornost, prihvatili smo to zato što ne možemo mi biti ti koji ćemo ljudima iz RS-a govoriti da znamo bolje od njih šta su njihovi problemi - istakao je Vučić.

Pitanje ekonomije

Dodao je da oni koji su tralili da se Deklaracije ne donese, da se ne trebaju brinuti, da je bio čvrst.

- Srpski nacionalni interes je nešto o čemu smo govorili isto, a to je i ekonomija. Mi smo to nazvali EXPO 27, napredak ekonomski svakog našeg čovjeka i Srbije i RS je od vitalnog interesa za sve nas i to je ono što nam daje snagu - kazao je on.

Zatim je Vučić govorio o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici.

- Bilo smo izloženi teškim pritiscima po pitanju Kosova u Vijeću Evrope, s tim da nisu ispunili ništa iz sporazuma, a donošenje Rezolucije o Srebrenici, koja je bila mjesto užasnih i jezivih stvari i to osuđujemo. Ali na jedno pitanje nikada nismo mogli da dobijemo odgovor – ako je 2015. donijeta generalna rezolucija o genocidima počinjenim u svim dijelovima svijeta, zašto je morala da se donosi specifična devet godina kasnije? Još jedno pitanje je da li je ova Rezolucija donijela pomirenje u BiH ili regionu? Nije, e pa zašto ste je donosili - upitao je predsjednik Srbije.



Unutrašnji problem

Pa upravo zbog toga, kako je dalje zaključio Vučić, da se sukobljavamo pa da “nam dođu "mirotovorci" iz svijeta koji će donositi pravila kako njima odgovara”.

Aleksandar Vučić je naveo da u Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava srpskog narada nema riječi o razdruživanju, napominjući da “ne želi da ulazi u unutrašni problem”, kao i da se nada da će RS uspjeti mirnim putem da riješi problem koji ima.

- Ova Deklaracija se poziva na Dejton i što se mene tiče ne moramo ni ovu konferenciju da držimo, jer ćemo sada najveći dio toga reći. Dakle, pozivamo se na Dejton, jasno znamo da smo ga potpisali, ne kao slučajni prolaznik već garant, a oni će nam reći, a niste vi garant - zaključio je.