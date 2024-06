Mujović: Kvar posljedica velike potrošnje struje i visokih temperatura

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović rekao je da je kvar regionalnog karaktera, ali da električna energija dospijeva do CEDIS-a koji radi na tome da ponovo uključi sve gradove.

Mujović je "Vijestima" rekao da se i dalje ne zna gdje je konkretno kvar jer su se svi operatori CGES-a posvetili tome da se restauracija sistema uradi.

- Kvar se desio kao posljedica velikog opterećenja, naglog porasta potrošnje struje uslijed visoke temperature i samih visokih temperatura. Čim imamo visoku temperaturu odmah se dešava da je vazdušno hlađenje vazduhnih vodova slabo i onda visoko opterećenje i visoke temperature učine da vod padne i raspadne se - objasnio je Mujović.

Dodao je da je elektroenergetski sistem povratio prilike i da bi ubrzo sve trebalo da se vrati u normalu.

- Električna energija dospijeva do CEDIS-a i on ima posla na priključenju gradova. To može da potraje jer mora grad po grad da pušta, ne može odjednom. Loša okolnost je što su u momentu kada se desio kvar svi potrošači ostali uključeni. Nadamo se da u momentu uključenja neće biti veliko opterećenje i da neće izazvati nove ispade - rekao je Mujović.