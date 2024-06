Hrvatski stručnjak objasnio: Evo zašto u Srbiji danas nije nestalo struje

Iako se struja postepeno vraća, neki dijelovi gradova, poput jednog dijela Dubrovnika, i dalje nemaju struju, a temperature danas dostižu 40 stepeni Celzijusa.

Preopterećen sistem?

Tačan uzrok ovog kolapsa još nije otkriven, a energetski stručnjak Ivica Jakić, koji je objasnio kako do ovakvog nestanka struje može doći u nekoliko zemalja. Pored kvara jedne od trafostanica, nije isključena mogućnost preopterećenja sistema.

"Nećemo imati bezbjedno ljeto"

Ivica Jakić je rekao da je veliki problem u Dalmaciji predstavlja činjenica da nisu svi vlasnici stanova i apartmana, kojih je sve više i koji imaju klima uređaje, tražili dovoljan priključak struje u odnosu na planiranu potrošnju električne energije. Zbog toga u špici sezone može doći do izuzetnog povećanja potrošnje električne energije, a time i preopterećenja.

- Izračunajte da svaki klima uređaj troši oko 2 kV struje u zavisnosti od snage i da se to strahovito povećava. U Dalmaciji ima jako veliki broj stanova i skoro svi imaju klima uređaje. To može utjecati na povećanje od 25 kV snage po zgradi, a kada su projektovali i gradili ove stanove i apartmane, nisu svi tražili dovoljan priključak struje u odnosu na to koliko su mislili da će imati struje.

Prenosna i distributivna mreža u Hrvatskoj nije projektovana za takvu potrošnju. S druge strane, u Dalmaciji nije izgrađeno mnogo solarnih elektrana (ili panela) za sopstvenu potrošnju, a one bi rasteretile prenosni sistem.

Ako je uzrok prekomjerna potrošnja, onda još nećemo imati bezbjedno ljeto jer će se kvarovi samo povećavati - rekao je Jakić za "Index".

„Hrvatska je mogla da izbegne ovaj kolaps, a projekat koji je odbila danas je spasao Srbiju“

Međutim, kako je rekao stručnjak, Hrvatska je imala priliku da izbjegne takav kolaps, ali je odbila projekat i on je otišao u ruke Srbiji, koja danas zbog toga nije imala problema sa nestankom struje.

- Hrvatskoj je ponuđen podmorski kabl Hrvatska - Italija koji bi povezao trafostanicu Konjsko sa Vilom Nova u Italiji i rasteretio ove dalekovode od kojih sada zavisimo. Ali Hrvatska je tada odbila i taj podmorski kabl je otišao u Crnu Goru, povezao ih sa Italijom i sada radi, a sa Srbijom je povezan preko Crne Gore.

- Sada ova obilaznica omogućava prenos električne energije iz Srbije preko Crne Gore i obrnuto. I zato Srbija danas nije osjetila ovaj nestanak struje. Dio Crne Gore danas je ostao bez struje jer kvar vjerovatno nije bio u zoni trafostanice koja Crnu Goru povezuje sa Italijom - rekao je on.

„Hrvatski energetski sistem je nedovoljan za veliku potrošnju struje u špici sezone“

Jakić nam je objasnio kako sistem funkcioniše u ovom dijelu Evrope.

- U Evropi postoje ENTSO sistemi. To je energetski operater cijele Evrope koji brine o svim dalekovodima u Evropi. Kada se broj uređaja poveća, u slučaju ekstremne potrošnje može doći do zagušenja u prenosnom sistemu. To je energetski operater cijele Evrope.

Taj dalekovod, koji ide od Crne Gore preko Bosne i Hercegovine do Hrvatske, povezan je sa Albanijom i Grčkom, a Grčka je najveći potrošač električne energije u ovom dijelu Evrope. Nadalje, ovaj dalekovod ide i spaja se ovdje kod Konjskog u Dalmatinskoj zagori i odatle ide na sjeverozapad prema Rijeci. Drugi krug ide preko Mostara do Ernestinova kod Osijeka i zatvara krug na sjeveru Hrvatske kod Koprivnice. On čini krug koji zatvara proizvodnju i potrošnju električne energije u Hrvatskoj i preko Mostara je povezan sa Bosnom i Hercegovinom i dole do Crne Gore, gdje omogućava da struja cirkuliše u sistemu.

- Kada dođe do prekomjerne potrošnje električne energije, iako još ne znamo tačan uzrok, može doći do zagušenja u energetskom sistemu, pa pojedine grane potrošnje koje koriste dalekovode počinju da opadaju. Ako dođe do većeg kvara na nekoj od trafostanica ili ako dođe do požara, onda se cijeli sistem blokira i raspada, kao što se danas dogodilo. Šta je uzrok tome, ostaje da se vidi - zaključio je on.

„Hrvatski sistem je nedovoljan“

Kada je u pitanju prekomjerna potrošnja, činjenica je da je hrvatski energetski sistem nedovoljan za veliku potrošnju električne energije u špici sezone. Takođe je nedovoljan za dobijanje velike količine električne energije iz obnovljivih izvora energije.

- I zato se sada gura izgradnja novog paralelnog sistema u Dalmaciji koji će svu solarnu i vjetroelektrinu prikupiti i staviti u mrežu. Ali problem je kompenzacija. Zašto DSO i HOPS dvije godine nisu pokušali da pošalju struju koja se nudila? Zato što ne znaju ko će to platiti – građani, potrošači ili država – jer su naknade izuzetno visoke - rekao je on.

Istakao je i da je ovaj sistem pokazao još jednu stvar.

- Toliko je izvora obnovljive energije, vjetroelektrana na području od Zadra do juga, gdje su naši najjači vjetroparkovi, a paradoks je da oni ne rade, kao ni svi solarni paneli na tom području, jer tamo nema protoka struje - zaključio je Jakić.