Vučić: Ako možemo da budemo prvi po stopi rasta, onda možemo i u fudbalu da budemo među osam

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, a pored brojnih važnih tema dotakao se i eliminacije Fudbalske reprezentacije Srbije sa Evropskog prvenstva u fudbalu, prenosi Telegraf.rs. Vučić je govorio o neuspjehu fudbalera, a pitanje se odnosilo na "debakl".

- Možda sam ja pretjerao kada sam rekao debakl, ali svakako je neuspjeh.

Potom, upitan je o ostavkama koje su dali Nedimović, Šurbatović.

- Ne bavim se ja time i neću da uđem u klub onih koji će da pljuju po Stojkoviću i Džajiću. To su legende srpskog fudbala. Da, mislim da je narod želio i zaslužio više. To mislim, kao što mislim i za naš rukomet. To ne znači da mrzim Milenu Delić i da imam nešto protiv nje. Čak sam razgovarao sa njom. Za sedam do deset dana ćemo da razgovaramo. Pa da vidimo kako da u rukometu počnemo da imamo rezultate i kako da prevaziđemo gubitnički pristup kako da budemo sretni kada ne primimo pet ili deset godina. Sretni smo kada pobjeđujemo - istakao je Vučić.

Potom, Vučić je izinio i svoj stav o tome šta dalje.

- Naš narod je naučio da možemo da budemo prvi po stopi rasta. Ako tu možemo, možemo i u fudbalu da budemo u osam, u šesnaest. Mnogo ulažemo. I na Evropskom prvenstvu smo po tome u vrhu. Dakle, tražimo rezultate. Sjest ću ja sa Draganom, i jednim i drugim. Sjest će i važniji ljudi, hoću da ih čujem. To su moji drugovi, prijatelji. Ja neću da pričam o ostavkama. Ja očekujem promjene. Kako će se desiti ili se neće desiti to ćemo da vidimo. Očekujem jedan ozbiljan razgovor. Niko u Srbiji neće da se zadovoljava 17. i 21. mjestom u Evropi ni u čemu. Nemojte da se ljutite ako to ne možete da ispratite. Srbi hoće da budu uvijek u vrhu, da se bore. Kada vide da može Hrvatska do jučer, Gruzija danas, hoćemo i mi - rekao je.

Dodao je da tu ništa nema skandalozno.

- Naši klubovi daju mnogo manji doprinos nego radnije. Tačno je da smo očekivali više, nadali se. Ljudi moraju da znaju. Čekat ćemo, razgovarat ćemo, donijet ćemo odluke i sljedeće kvalifikacije i prvenstvo da napravimo bolji rezultat - zaključio je.