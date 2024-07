Dačić otkrio nove detalje o čovjeku koji je počinio teroristički napad: Ženi poslao video, rekao da ga autobus vodi u Džennet

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je jutros gostujući na TV Pink u okviru jutarnjeg programa istakao da, kada se desi neki akt, koji se tereti kao teroristički, on, kao ministar unutrašnjih poslova ima za obavezu da izda crveni nivo sigurnosnih prijetnji od terorizma.

Kako kaže, u skladu s tim, bez obzira na to da li je realan viši nivo prijetnje, trenutno nema naznaka da je opasna situacija. Prošli su kritični trenuci kada je moglo da dođe do još napada, rekao je Dačić.

- Kada su u pitanju organizirane grupe, moglo bi do sada još da se očekuje. Ovdje treba odvojiti dvije činjenice. Jedna je krivično djelo, a druga grupacija koja se može definisati kao vehabijska. Odnosno, vjerski ekstremizam... To nije novo, to se godinama unazad prati.

Pretresi u okolici Niša

Govoreći o ranjenom žandarmu, Dačić kaže da je u pitanju izuzetno jak momak, kako psihički, tako i fizički. Ljekari su, dodaje Dačić, zadivljeni.

- Priprema, sprema i sve što je naučio ga je pripremilo da bude spreman na ovo, i da lako podnese. Tužilaštvo sada ispituje da li je u toj grupi bio još neko, ili je on djelovao sam. Mi imamo ćelije po Srbiji, ljude koji se nalaze u svim gradovima gdje imate da su prešli u islam. Jučer je bio neki pretres u okolini Niša, i tamo je ista situacija. Jedno lice je prešlo u islam, gdje isto mora da se prati... Života Ilić je uzeo ime Ridval Mulal. To je njihova stvar kojoj će religiji pripadati, a druga je stvar da li iza toga stoje neki ciljevi opasni po sve - naveo je Dačić, pa se obratio muslimanima:



- Neki kritikuju naše akcije. Govore da je to protiv njih... Ovo nisu muslimani, ovo su Srbi koji se bave terorizmom. Riječ je o obliku ekstremizma, i mnoge islamske vjerske vođe su bile na meti vehabijskog pokreta, uključujući i Zukorlića - rekao je Dačić.

Tačka na motive

Jučer je crnogorska policija obavila razgovor sa suprugom, to je Besa Žujović, djevojačko Hadžović. Ona je rođena u Beranama i u braku je s Milošem Žujovićem... Ona je u svojoj izjavi stavila tačku na sva pitanja, šta, kako... Izjava je data crnogorskoj policiji, oduzet joj je telefon, i vidjet ćemo da li je sve tačno, rekao je ministar.

- Ona kaže da je bila u Plavu sa sinom, i da je oko 11 i 15 vidjela da joj je stigla videoporuka, koja je upućena oko 10 i 50. Vidjela je da je Miloš u gradskom autobusu, da pjeva na ruskom, i da joj je rekao da ga taj autobus vozi u Džennet. Poslije su stigle još dvije videoporuke, gdje se spominju Izraelci koji ubijaju muslimane. Zvala ga je, uzbudila se, ali se on nije javljao... Ovime se stavlja tačka na motive, i jasno je da je u pitanju teroristiočki akt - rekao je ministar Dačić.