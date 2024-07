Pred Islamskim centrom u Rijeci otkriven Cvijet Srebrenice

Pred Islamskim centrom u Rijeci otkriveno je spomen-obilježje Cvijet Srebrenice, znak sjećanja na ljude koji su bili žrtve genocida u Srebrenici. Kod spomenika je nakon molitve svoju poruku u prisustvo brojnih okupljenih, uputio muftija dr. Aziz Hasanović.

– Raduje me da u Rijeci imamo ovakav simbol koji podsjeća i opominje sve nas da se ne smijemo umoriti u promicanju univerzalnih vrijednosti mira, ljubavi i zajedništva. Neka žrtve koje simbolizira Cvijet Srebrenice budu svima nama inspiracija, poruka da mir nije sve, ali da je sve bez mira ništa, te da prenosimo mladima ljubav, a ne mržnju, istinu, a ne laž. Ovo je jedno svjedočenje o jednom vremenu i jednom narodu koji je doživio genocid na očigled cijelog čovječanstva, narodu koji je danas u očima cijele svjetske javnosti – jer usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici ipak smo postigli da će se o tome učiti i u našim odgojno-obrazovnim institucijama, sve u cilju preveniranja genocida, bilo gdje u svijetu.

Žalosti me da nismo puno naučili iz holokausta, nismo puno naučili ni iz drugih genocida. I sada se negdje genocid provodi, i sada dok komemoriramo ono što je u Srebrenici bilo prije 29 godina svjedočimo istim scenarijima. Svi zdravorazumski ljudi moraju dići svoj glas i reći: dosta toga, naučimo nešto iz povijesti i ostavimo našoj djeci i mladima mir - rekao je za Novi list muftija Hasanović.

Riječki nadbiskup Mato Uzinić je zajedno s muftijom Hasanovićem i mnogim drugima otkrio spomenik Cvijet Srebrenice. Nadbiskup Uzinić je nedavno posjetio Srebrenicu, i vratio se potresen.

– Srebrenica je poruka o nečemu što se dogodilo i zbog čega se svi trebamo stidjeti jer – to su napravili ljudi drugim ljudima. Kao ljudi se trebamo stidjeti zbog ljudi koji su to učinili, ali isto tako kao ljudi ne smijemo zaboraviti – sve to je zato da povijest doista bude učiteljica života. Nažalost, i u ovom trenutku se to negdje ponavlja i zato je važno da Srebrenica ne bude samo u Srebrenici kao sjećanje, nego da ona bude i u Rijeci, da bude i drugdje, što se izglasanom rezolucijom o Srebrenici na neki način i omogućuje - među ostalim je rekao nadbiskup Uzinić.

Otkrivanju spomenika prethodio je okrugli stol naslovljen od »Od svjedočenja do rezolucije« na kojem su prigodnu riječ uz muftiju Hasanovića, uputili nadbiskup Uzinić, veleposlanica BiH u Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal, predstavnik predsjednika Hrvatskog Sabora Armin Hodžić, te u ime PGŽ-a i župana pročelnica Ermina Duraj.

Na okruglom stolu predstavljene su tri knjige koje čuvaju sjećanje o Srebrenici, knjige svjedočanstava i dokumenata, čiji su autori svjedoci toga vremena. Riječ je o knjigama »Ono što ostaje« i »Majka Hatidža«, autorice Esnefe Smajlović-Muhić te o knjizi Ibrahima Bećirovića »Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama«.