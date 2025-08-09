ČEDA JOVANOVIĆ

Političar u gipsu: "Odustat ćemo nikada"

Operacija je prošla bez komplikacija, a tokom zahvata ugrađeni su implantati koji će kasnije biti uklonjeni

Čeda Jovanović. Instagram

E. A.

9.8.2025

Političar Čeda Jovanović ponovo je završio u gipsu, i to zbog povrede ruke.

Naime, uslikao je selfi i pokazao zavijenu ruku u longeti.

— Odustaćemo nikada — napisao je on.

Kasnije ga je prijatelj Aca uslikao dok je ćaskao sa glumcem Bogdanom Diklićem i poručio:

— Budi kul.

Čeda je jutros operisan na Ortopedskoj klinici u Beogradu zbog pucanja tetive u desnoj šaci, koje se dogodilo prošle sedmice.

Prema informacijama iz izvora bliskog Jovanoviću, operacija je prošla bez komplikacija, a tokom zahvata ugrađeni su implantati koji će kasnije biti uklonjeni.

# POLITIKA
# ČEDA JOVANOVIĆ
